Italia | è l’inizio della rinascita | vittoria che dà morale | adesso contro il Portogallo

(Di domenica 14 ottobre 2018) Si è disputato un match molto importante per la Nations League e che ha visto in campo l’, successo nel finale e con il brivido per la squadra di Roberto Mancini grazie alla rete nel finale di Biraghi. Una partita super quellaNazionale come ormai non si vedeva da diverso tempo, una partita dominatala Polonia, un avversario comunque forte e di qualità. E’ un successo d’oro non solo per la classifica in Nations League e che evita la retrocessione ma anche e soprattutto per il. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia sembrava l’inizio del declino, invece la squadra ha reagito con l’arrivo in panchina di Roberto Mancini. Ed oggi la squadra ha risposto presente, disputando la migliore prestazione dell’ultimo periodo. Edc’è la possibilità di conquistare il primo posto nello sdiretto...