iPhone XS Max perde il test della batteria contro Galaxy Note 9 | i risultati del confronto

Novità di iPhone XS - XS Max e XR : Apple nella giornata del 12 settembre ha presentato dal Steve Jobs Theater di Apple Park i 3 nuovi dispositivi 2018. Parliamo ovviamente di iPhone XS e iPhone XS Max, che diventano di fatto i 2 successori dell’ormai già conosciuto iPhone X e di iPhone XR, il nuovo device “economico” successore dell’iPhone SE. Di seguito vi lasciamo il video completo dell’evento: iPhone XS e XS Max I due dispositivi si differenziano ...

iPhone Xs Max e Galaxy Note 9 : il confronto batteria ha un chiaro vincitore : Tra i diversi confronti che si possono fare tra due smartphone concorrenti, quello della batteria è certamente il più importante. Per quanto uno smartphone possa essere dotato di funzioni di ogni sorta, possa essere o meno veloce, ciò che conta davvero è il tempo di utilizzo tra una carica e l’altra. In questo test effettuato da Phonebuff vengono messi a confronto iPhone Xs Max e Galaxy Note 9, i top di gamma del momento con gli schermi ...

Ecco i nuovi smartphone Android di Google : Pixel 3 e 3 XL. La sfida agli iPhone XS e XS Max è a colpi di fotografie : A New York Google ha appena alzato il sipario su Pixel 3 e Pixel 3 XL. Si tratta dei nuovi smartphone Android dell’azienda di Mountain View, concepiti con una strategia simile a quella Apple con gli iPhone XS e XS Max: offrire tanta potenza e ottime prestazioni fotografiche con differenti diagonali di schermo, così da andare incontro alle diverse esigenze degli utenti, alla ricerca di dispositivi con display – e dimensioni – ...

iPhone XS Max - la recensione di GQ : “tanto” non è più “troppo” : Durante gli anni di Steve Jobs non si scappava. Chi volesse un dispositivo mobile Apple aveva a disposizione solo due rigorosissime opzioni rispetto allo schermo: i 3 pollici e mezzo dell’iPhone o i 9,7 dell’iPad. Da allora le cose sono cambiate, ma la varietà di display degli smartphone iOS non può ovviamente confrontarsi con quelli dove gira l’altro grande sistema operativo, Android: con cornici, senza cornici, stondati sui lati, con notch e ...

Gli accessori iPhone XS Max indispensabili : Quando si acquista un nuovo smartphone alcuni accessori sono davvero una spesa d’obbligo, soprattutto se parliamo di un iPhone XS Max che costa un occhio della fronte. In questo video vi ho illustrato alcuni accessori leggi di più...

Hard Reset DFU su iPhone XS e XS Max [Guida] : Riavviare forzatamente e mettere in modalità DFU iPhone XS Max e XS per fare un Hard Reset Hard Reset DFU su iPhone XS e XS Max [Guida] Può capitare che anche uno smartphone nuovo e fiammante abbia i primi problemi ed anche i nuovi iPhone XS Max ed XS possono subire rallentamenti, blocchi o anche […]

Come riavviare iPhone XS e XS Max bloccato : I due gioiellini di casa Apple, nonostante il prezzo al quale vengono venduti, non sono esenti da problemi. In fondo sono degli smartphone Come tutti gli altri. Per questo motivo, può succedere che si blocchino leggi di più...

Il Jailbreak iPhone XS Max è realtà ed è di Luca Todesco : Il nostro Luca Todesco ha annunciato il Jailbreak per iPhone XS Max. Bucato iOS 12 con A12 Bionic Il Jailbreak iPhone XS Max è realtà ed è di Luca Todesco Non c’è voluto tanto per Luca Todesco ad ottenere il Jailbreak anche sul nuovo iPhone XS Max che è già realtà. La corsa per trovare la […]

Non un miraggio il prezzo iPhone XS già sotto i 1000 euro - per XS Max solo poco in più : Qualcuno forse dovrà ancora riprendersi dallo shock del prezzo iPhone XS e XS Max al momento del loro lancio commerciale. Il listino ufficiale di questo 2018 ha raggiunto nuove vette più che salate ma a discapito di quanto si possa pensare, già oggi 7 ottobre non mancano le occasioni per portarsi a casa i melafonini premium con un valore commerciale ben più appetibile. Partiamo dalle attuali promozioni relative al prezzo iPhone XS, ...

Manuale Italiano iPhone Xs Max iOS 12 Apple : Manuale Italiano PDF iOS 12 iPhone XS Max Download Ecco dove trovare subito il Manuale utente per usare tutte le funzioni dell’ iPhone XS Max iOS 12.

Come fare hard reset DFU iPhone XS e XS Max : Il vostro nuovo gioiellino ha cominciato a bloccarsi improvvisamente? Oppure avete beccato un virus che vi ha causato non pochi problemi al dispositivo? I dispositivi di Apple non sono esenti da problemi, nonostante il prezzo leggi di più...

Mozzafiato il design del Huawei Mate 20 : scacco matto all’iPhone XS Max (foto)? : Alla presentazione del Huawei Mate 20 manca davvero pochissimo, una manciata di giorni prima dell'appuntamento del 16 ottobre a Londra. Del device, soprattutto nelle ultime ore, sono iniziate a circolare numerose immagini, probabilmente tutte realistiche e originali che mettono in evidenza un design davvero elegante, innovativo sotto alcuni aspetti e di certo premium: nulla da invidiare insomma a concorrenti del calibro del recente iPhone XS ...