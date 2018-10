Inverno Gelido | Sarà Vero??

retemeteoamatori

: Sempre la stessa Storia.. ?? I Meteorologi hanno detto: “Sarà il più gelido degli ultimi 30 anni,..“, “Gelo e Freddo… - ReteMeteoAmator : Sempre la stessa Storia.. ?? I Meteorologi hanno detto: “Sarà il più gelido degli ultimi 30 anni,..“, “Gelo e Freddo… - micheleraspa : Meteo: sarà l'inverno più gelido degli ultimi 30 anni. Freddo e neve anche al Sud - AndreaBiferi : A breve: sarà un inverno gelido -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Ogni anno la stessa storia a partire da Settembre / Ottobre, iniziano a girare articoli di presunte previsioni sul Prossimo. I Meteorologi hanno detto: “il piùdegli ultimi 30 anni,..“, “Gelo e Freddo l’autunno sembrerà“, “Neve e Gelo anche in Città“,.. eccetera eccetera. I veri Meteorologi non hanno detto proprio un bel nulla! Sono tutti articoli spazzatura, che non hanno alcuna intenzione di fare corretta informazione ma soltanto guadagnare $$$ sui vostri click e accessi al sito. Questa mancanza imprevedibilità di conoscere che, sorge dall’impossibilità di riuscire a conoscere con infinita precisione le condizioni iniziali per l’evoluzione di qualsiasi sistema che non sia semplicissimo, come l’atmosfera. Il cosiddetto Effetto Farfalla, per chi non lo conoscesse è una metafora dove si ...