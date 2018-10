Intervento dell’Aeronautica Militare in Abruzzo | alpinista ferito soccorso sul Gran Sasso

meteoweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Un elicottero HH-139 dell’85° Centro C.SAR. (Combat Search and Rescue Ricerca e) del 15° Stormo dell’Aeronauticaè stato attivato nel cuore della notte per le ricerche ed il recupero di un uomo infortunato nella zona delin. L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico, a sua volta allertato dal Centro NazionaleAlpino e Speleologico (CNSAS) abruzzese, è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare (RM) alle 23:30 alla volta della zona interessata, imbarcando una squadra del CNSAS in località Prati di Tivo. Dopo diverse ore di ricerca, ed una pausa dovuta al necessario rifornimento del mezzo, l’uomo, un 50enne, è stato ritrovato sul Cornode delin località Pietracamela (TE) a circa 3.000 metri, in una zona molto impervia. Una volta raggiunta la zona ...