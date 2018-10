Inter | Spalletti prepara la formazione da mandare in campo contro il Milan

Inter - con l'eventuale arrivo di Modric Spalletti potrebbe cambiare modulo (RUMORS) : In casa Inter uno degli obiettivi per la finestra di mercato di gennaio potrebbe essere il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Il giocatore era stato accostato a lungo alla societa' nerazzurra la scorsa estate, con la trattativa che è tramontata definitivamente solo nell'ultimo giorno di mercato, con il patron dei Blancos, Florentino Perez, che non ha voluto sapere di privarsi di un altro elemento fondamentale per la propria rosa ...

Inter - Spalletti : “siamo pronti per il derby con il Milan” : “Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, Intervenendo a margine della presentazione del libro “Medico del calcio” di Piero Volpi, responsabile medico del club nerazzurro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Inter - Spalletti : “Stiamo lavorando bene. Derby? Siamo pronti” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico neroazzurro ha preparato la squadra in vista del derby della prossima settimana, raccontando il clima che si vive ad Appiano Gentile. Le parole di Spalletti: “Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti […] L'articolo Inter, Spalletti: “Stiamo lavorando bene. Derby? ...

Lautaro Martinez : 'Inter - gioco poco per il modulo. Spalletti ha il suo equilibrio' : Nel poker dell'Argentina contro l'Iraq in copertina c'è anche Lautaro Martinez. L'attaccante interista alla prima da titolare in maglia albiceleste ha impiegato soltanto 18' per andare in gol , ...

Inter - Ausilio : "Paquetá? Saremo pronti". E Spalletti : 'Momento positivo' : "Stiamo lavorando al rinnovo di Mauro Icardi, non ci nascondiamo. Ci siamo visti e ne parliamo, ma non c'è fretta". Piero Ausilio risponde così alle domande sulla trattativa per il rinnovo del ...

Inter - Spalletti : "Ci faremo trovare pronti per il derby" : "Il Milan è forte, ma noi siamo cresciuti in personalità. E dalla Champions non vogliamo tornare indietro"

Inter - Spalletti : 'Ci faremo trovare pronti per il derby' : 'Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra'. Lo ha ...

Inter Milan - Spalletti : 'Siamo in salute - importante per il derby. Poi penseremo al Barcellona' : "Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra". Lo ha ...

Inter - è il turnover il segreto di Spalletti : Dieci partite, dieci Inter diverse. Eccola la rivoluzione Spallettiana 2018-19. Perché una cosa è parlare o lamentarsi, cercando talvolta scuse o alibi. Altra è dimostrare con i fatti il perché di ...

Inter - tunnel di fuoco : Spalletti cerca la via per uscirne indenne : L'Inter arriva a uno snodo molto importante della propria stagione e lo fa con sei vittorie consecutive alle spalle. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega quanto sarà importante, per i nerazzurri, affrontare al massimo i prossimi match. 'Una ripresa di fuoco. E' quella che attende l'Inter al rientro dalla pausa per le nazionali. ...

Spalletti all’Ikea - Selvaggia Lucarelli : “lì per rimontare la difesa dell’Inter” - i tifosi nerazzurri insorgono : Luciano Spalletti all’Ikea, l’allenatore beccato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli mentre ‘cerca di rimontare la difesa dell’Inter’ Cosa ci fa Luciano Spalletti, attuale allenatore dell’Inter, all’Ikea? La giornalista Selvaggia Lucarelli, che l’ha paparazzato nel grande magazzino, ne è sicura. Il 59enne di Certaldo è lì per ‘rimontare la difesa‘ nerazzurra. La battuta, della ...

Inter - Spalletti 'beccato' all'Ikea : Giornata di relax e di shopping per il tecnico nerazzurro all'indomani della vittoria di Ferrara contro la Spal

Inter - la frustata che certifica il cambiamento : così Spalletti ha compensato alle lacune : L'Inter vince la sesta partita consecutiva e lo fa grazie a un ritrovato carattere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano saputo reagire bene al gol subito. 'Bravi i nerazzurri a compensare le lacune con la sofferenza e con l'orgoglio: il pareggio di Paloschi al 27' della ...

Spalletti dopo Spal-Inter : 'Grande capacità di reagire - è dote rara. Icardi? Cresce - ma può fare ancora di più' : L'Inter non si ferma e vola al terzo posto in classifica. La doppietta di Mauro Icardi non lascia scampo a un'ottima Spal e permette ai nerazzurri di fare un'ulteriore passo in avanti. Soddisfatto a ...