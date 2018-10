Inter | Miranda potrebbe dire addio a fine stagione

Inter - Miranda in scadenza di contratto : potrebbe dire addio a giugno : L'Inter arriva alla sosta per le Nazionali nel miglior modo possibile grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute in campionato, contro Sampdoria, Fiorentina, Cagliari e Spal, che gli hanno permesso di scalare la classifica, salendo in solitaria al terzo posto a sedici punti. Anche in Champions League il cammino è partito nel migliore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti, che con due vittorie nelle prime due partite contro il ...

PROBABILI FORMAZIONI / Spal Inter : De Vrij oppure Miranda? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Inter: la Diretta tv, l’ orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 8^ giornata(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Infortunio Miranda - forfait dell’ultim’ora in casa Inter : Infortunio Miranda – Si avvicina la gara di campionato tra Inter e Fiorentina, nelle ultime ore brutte notizie per l’allenatore Luciano Spalletti, forfait dell’ultim’ora e che riguarda il difensore Miranda. “Miranda non sarà precauzionalmente a disposizione di Spalletti per Inter-Fiorentina a causa di un’infiammazione alla caviglia sinistra. Il brasiliano ha lasciato il ritiro prima della partenza della squadra e ...

Inter - da Miranda a Keita : le ultime sulla formazione anti-Sampdoria : In vista di Sampdoria-Inter, Sky Sport rivela le scelte - non ancora ufficiali - che avrebbe fatto Luciano Spalletti . Nella difesa a 4, al centro al fianco dell'ex Milan Skriniar ci sarà Miranda. Nel 4-2-3-1, sulla trequarti spazio ...

Inter - Miranda in cerca di rivincita - ma Spalletti sorprende e lo mette ai margini : Dopo la brutta prestazione alla prima contro il Sassuolo, Joao Miranda vorrebbe la propria rivincita personale, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe metterlo ai margini per scelta tecnica, come avvenuto in occasione della sfida casalinga contro il Torino. Un paradosso per il difensore brasiliano, vicino al rinnovo di ...

Inter - Spalletti punzecchia Miranda : già aria tesa? : Miranda out contro il Torino, la spiegazione di mister Spalletti lascia pensare a qualche screzio Interno all’Inter “È forte, come D’Ambrosio e De Vrij. Poi il giochino diventa facile: l’anno scorso avevamo una formazione forte, quest’anno due. Miranda è uno che nella costruzione ha meno voglia, lui si riconosce di più in qualcosa d’altro. Siccome volevo fare una partita offensiva e ho scelto Skriniar e ...

Inter-Torino 0-0 La Diretta Spalletti toglie Miranda e Lautaro dentro Skriniar e Perisic : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...

Inter - Spalletti rivoluziona la diesa : torna Skriniar - fuori Miranda : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti sarebbe pronto a rivoluzionare il reparto difensivo in vista della seconda partita di campionato che l'Inter giocherà domenica sera contro il Torino. Il tecnico avrebbe deciso ...