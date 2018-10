Instabilità soprattutto al Sud

retemeteoamatori

: ?????? #Tempoprossimigiorni Tanta pioggia ancora al Meridione mentre al Centro-nord continua a mancare in un contesto… - ReteMeteoAmator : ?????? #Tempoprossimigiorni Tanta pioggia ancora al Meridione mentre al Centro-nord continua a mancare in un contesto… - italianaradio1 : La vasta circolazione depressionaria, presente sulla penisola Iberica, continua ad innescare condizioni di spiccata… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) L’attenzione per i forti rovesci o temporali si sposta ancora una volta Sud terra dove ormai continuano a scivolare insidiose gocce fredde ed instabili in quota. Il focus va tra la Sicilia orientale e la Calabria meridionale, ove a causa del posizionamento di una bassa pressione nel canale di Sicilia richiama umide correnti sciroccali. Tali correnti portando temporali organizzati in multicelle con abbondanti precipitazioni costrette a stazionare verso i rilievi (effetto stau). Potremmo avere in queste zone cumulati fin oltre 200-300mm nelle prossime 36 ore. Massima prudenza per il rischio di allagamenti lampo. Da non escludere la formazione di trombe marine in costa. l’allerta maggiore in Europa per fenomeni severi è segnalata appunto nel meridione Prossima settimana senza cambiamenti Come visibile dalla grafica continueranno a scivolare sul Mediterraneo gocce instabili ...