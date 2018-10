Inps | Boeri sotto assedio

Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano del reddito di cittadinanza e quota 100. Con 1.000 persone in più : L'assenso di Tito Boeri è un dettaglio superfluo, giustificato anche dal fatto che per il suo mandato, in scadenza a febbraio, la possibilità del rinnovo è totalmente scartata dal governo gialloverde. Quello che invece importa è che l'Inps diventi il guardiano del reddito di cittadinanza e della quota 100 per il superamento della Legge Fornero. E per farlo diventare un centro di gestione più rapido, in linea ...

Mattarella difende il ruolo delle autoritaà indipendenti rispetto agli eletti. Oggi in graticola Boeri - Inps - : 'La storia insegna che il potere può fare inebriare' il richiamo del capo dello Stato, ai recenti attacchi del governo a Bankitalia e Upb. L'ultima stoccata è arrivata al presidente dell'Inps, critico ...

Inps e premi per chi taglia le invalidità? “Polemica sul nulla”. Boeri minimizza nonostante l’intervento di ministro e medici : Il presidente Inps Tito Boeri alla Camera dei Deputati parla di pensioni d’oro ed equità del sistema previdenziale, ma tira dritto sulla delibera con la quale a marzo ha introdotto un premio per i medici che tagliano le prestazioni di malattia e invalidità, come rivelato dal fattoquotidiano.it. Mentre il ministro della Salute in persona, l’Ordine dei medici, la stessa Associazione dei medici dell’Inps e tutte quelle che tutelano gli invalidi ...

Tito Boeri “Quota 100? Debito sale di 100 miliardi”/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : “si superi la Fornero” : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio”. Salvini replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Pensioni - malattia e invalidità civile - porcata dell'Inps : Tito Boeri dà più soldi ai medici che le tagliano : Un premio di produzione per i medici dell' Inps . Lo scorso marzo il presidente Tito Boeri ha approvato il Piano performance dell'Istituto per il 2018-2020 e come riporta il Fatto quotidiano tra gli ...

Manovra - Boeri - Inps - : dare risorse a chi non lavora è sbagliato : "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato. Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, aggiungendo: "Il ...

Pace fiscale - Boeri : “Condono anche sui contributi? Operazione suicida - vanifica sforzi Inps per contrastare evasione” : Ampliare la Pace fiscale ai contributi non pagati, come ipotizzato dalla Lega, “è pericolosissimo, un’Operazione suicida“. E’ il giudizio del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui la “Pace contributiva” rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti (nei primi sette mesi 2018 le entrate dell’istituto sono salite del 4% rispetto al 2017, ...

Vitalizi - Boeri : con gestione Inps ci sarebbe più trasparenza : Teleborsa, - Oggi ci sono circa 2.700 Vitalizi in pagamento per cariche elettive a Camera e Senato . Lo ha ricordato il presidente dell'INPS, Tito Boeri , nel corso di un'audizione presso l'Ufficio di ...

Vitalizi : Boeri - meglio se gestisce Inps : ANSA, - ROMA, 19 SET - "La delibera, sul taglio dei Vitalizi ai parlamentari, ndr, va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini, ma ci sono ...

Inps - visite fiscali - ‘furbetti malattia’ e legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa […] L'articolo Inps, visite fiscali, ...

