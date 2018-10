Influenza | in arrivo i vaccini | la malattia ci costa circa 10 miliardi l' anno

Blastingnews

(Di domenica 14 ottobre 2018) Secondo i medici il virus che porterà l'2018/2019 sarà molto potente e per questo le misure di contenimento sono già state attuate. Serve una protezione adeguata e sono inin Versilia i primi 30mila, a cui ne seguiraltri per tutto il Paese, destinati soprattutto alle categorie considerate a rischio ed ai donatori di sangue. Qualcuno già si è dovuto mettere a letto, con tosse e raffreddore e temperatura sopra i 38°C, ma ancora non è colpa dell'bensì di alcuni virus detti parali, il prologo dell'epidemia più virulenta, prevista per la metà di dicembre. Il piccole è atteso per il periodo più freddo, tra gennaio e febbraio, e sarà dovuto ad un virus particolarmente aggressivo come quelli dell'scorso e due anni fa.subito per i soggetti a rischio Le autorità sanitarie raccomandano a chi è più esposto di proteggersi per ...