Incidenti sul lavoro in crescita tra i giovani

Oggi la 68ª Giornata dedicata alle vittime degli Incidenti sul lavoro : Teleborsa, - Si celebra Oggi, domenica 14 ottobre, in tutta Italia la 68° Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Al centro ...

Mattarella sugli Incidenti sul lavoro : 'Numeri inaccettabili - dramma che ferisce la società' : 'Il dramma delle vittime degli incidenti sul lavoro ancora oggi ferisce la nostra società. Garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà. L'attenzione per ciò ...

Incidenti a Tavernole sul Mella e Brescia SIRENE DI NOTTE : Sulla Strada Provinciale Bs345 a Tavernole sul Mella un'auto è finita contro un ostacolo alle 22.14. Alla guida c'era un uomo di 47 anni soccorso in codice rosso da un'ambulanza e un'automedica. Per ...

Domenica a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime di Incidenti sul lavoro : Sara’ celebrata Domenica 14 anche a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Deposizione di una corona d’alloro.

Incidenti montagna - precipita sul Bernina : morto escursionista : Tragedia alpinistica oggi pomeriggio, attorno alle 17.30, in Alta Valmalenco. Un uomo e’ precipitato perdendo la vita sul massiccio montuoso del Bernina, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). Ancora non si sa se la vittima sia un italiano o uno straniero. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del cadavere da parte delle squadre del Soccorso Alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna e del Sagf della Guardia ...

Incidenti montagna : tedesco muore sulla Croda Fiscalina : Un turista tedesco ha perso la vita durante la scalata della Croda Fiscalina, una vetta di 2.677 metri nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. L’uomo è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. La salma è stata portata a valle dall’elisoccorso altoatesino Pelikan 2. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino. Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di poche ore in Alto Adige. Sull’Ortles uno ...

Incidenti montagna : forse un inglese l’uomo morto sull’Ortles : E’ ancora senza nome l’alpinista morto sull’Ortles. Si tratta di un uomo tra i 40 e 50 anni d’eta’ che poco prima aveva sorpassato sulla via ferrata un gruppo di alpinisti. Con un italiano stentato avrebbe salutato e detto di essere inglese. L’incidente e’ avvenuto a 2.800 metri di quota. L’uomo non era legato quando e’ precipitato nel vuoto per 500 metri. Sul posto sono intervenuti tre ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : alpinista scivola sull’Ortles - morto : Incidente in Alto Adige: un alpinista è morto dopo essere precipitato durante un’ascensione nel gruppo dell’Ortles nella zona di Solda in Alta Val Venosta. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto mentre stava percorrendo la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer, punto di partenza per raggiungere la vetta dell’Ortles (3.905 metri, la più alta della provincia di Bolzano). Sul posto ...

Incidenti montagna : biker ferito sulla Paganella : sulla pista Hustle & Flow in Paganella è stato soccorso un biker che a seguito di una caduta aveva riportato un politrauma. Il ciclista di 48 anni della provincia di Bergamo stava scendendo con la mountain bike quando nel tratto finale, a una quota di circa 1480 m, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori pista perdendo temporaneamente coscienza. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino dell’Area operativa Trentino ...

Incidenti in Montagna : escursionista scivola e muore sul Gran Sasso : Un’escursionista è morta questa mattina in Abruzzo, mentre stava compiendo, con un gruppo di altri appassionati della Montagna, un’escursione sul Pizzo Cefalone, la cima più alta della dorsale occidentale del Gran Sasso d’Italia. Sul posto l’elicottero del 118 con personale del soccorso alpino, ma per la 58enne non c’è stato nulla da fare. Sconosciuta la dinamica dell’incidente. L'articolo Incidenti in ...

In soli otto mesi 713 Incidenti mortali sul lavoro - +4 - 5% - : Tra gennaio e agosto sono state presentate all'Inail 419.400 denunce di infortunio sul lavoro , -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, , 713 delle quali con esito mortale , +4,5%, . Le patologie ...

Napoli - Incidenti stradali e corruzione : 22 arresti tra giudici di pace - avvocati e consulenti : giudici di pace, avvocati, consulenti. E nel mezzo incidenti stradali, in qualche caso falsi. È il quadro in cui si inserisce l’operazione della Guardia di Finanza che ha eseguito 22 ordinanze di custodia cauletare per quello che viene definito “un sistema di corruzione in atti giudiziari” che interveniva su contenziosi civili. Gli uomini delle Fiamme Gialle di Torre Annunziata (Napoli) hanno eseguito gli arresti su ordine del ...