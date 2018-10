Incidenti in Montagna | 2 morti in Veneto

Incidenti Montagna : alpinista ferito a 2.300 metri in Friuli : E’ in corso un intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico per un alpinista infortunatosi in parete. L’alpinista si trovava in cordata sul cosiddetto “pilastro della Plote”, sulla parete Sud della Creta della Chianevate (Udine) molto amata dagli alpinisti per i suoi calcari compatti, ad una quota di 2300 metri a metà della via che stava percorrendo – non è noto ancora quale via ...

Incidenti Montagna - infortunio nella parete : soccorsi in corso : E’ in corso in questi minuti un intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico per un alpinista infortunatosi in parete. L’alpinista si trovava in cordata sul cosiddetto “pilastro della Plote”, sulla parete Sud della Creta della Chianevate ad una quota di 2.300 metri, a meta’ della via che stava percorrendo. In seguito a una caduta di circa dieci metri, l’alpinista si e’ ...

Incidenti Montagna - precipita sul Bernina : morto escursionista : Tragedia alpinistica oggi pomeriggio, attorno alle 17.30, in Alta Valmalenco. Un uomo e’ precipitato perdendo la vita sul massiccio montuoso del Bernina, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). Ancora non si sa se la vittima sia un italiano o uno straniero. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del cadavere da parte delle squadre del Soccorso Alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna e del Sagf della Guardia ...

Incidenti in Montagna - Treviso : trovato senza vita cercatore di funghi : Ritrovato senza vita il 72enne scomparso lunedì scorso mentre andava in cerca di funghi con due amici sopra il San Boldo, non distante da Malga Campo: si ipotizza che l’uomo sia scivolato dal pendio cadendo da un salto di una cinquantina di metri. Si sta provvedendo al recupero della salma. Sul posto Soccorso alpino di Prealpi Trevigiane, Belluno e Feltre, del Sagf di Auronzo e Cortina, Vigili del fuoco di Belluno e Treviso. L'articolo ...

Incidenti in Montagna : escursionista scivola e muore in Alto Adige : Grave incidente questa mattina durante un’escursione in Val d’Ultimo, in Alto Adige: un escursionista sarebbe caduto su un terreno particolarmente ripido, e tale caduta gli sarebbe stata fatale. Sul posto il Pelikan 2, con il rianimatore, che non ha potuto far Alto che costatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista scivola e muore in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti Montagna - sorpresi dalla neve : salvati escursionisti : Due escursionisti tedeschi sono stati recuperati illesi, nel tardo pomeriggio di oggi, dal Soccorso Alpino piemontese a bordo dell’eliambulanza 118. Erano rimasti bloccati dal maltempo, e da una prima nevicata, a una quota di 3.000 metri circa lungo le pendici del Brec de l’Homme, in alta Val Maira (Cuneo). Sono stati loro stessi a dare l’allarme, fornendo alla Centrale Operativa del Soccorso Alpino le coordinate Gps e ...

Tre morti in Incidenti di montagna : 20.23 Domenica nera in montagna. Un alpinista ha perso la vita sulla ferrata Tabaretta, sull'Ortles, considerata una delle più difficili delle Alpi. L'uomo è precipitato per circa 500 metri ed è morto sul colpo. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino. Nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. un turista, salito sulla Croda Fiscalina a 2.677 metri, è improvvisamente caduto nel vuoto per circa 300 metri. In Molise un 36enne cade e batte ...

Incidenti in montagna - tre morti in un giorno : Due le vittime in Alto Adige: un alpinista è precipitato da una ferrata sull'Ortles, un altro è caduto nel vuoto nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. In Molise, un 36enne è morto durante un'escursione su monte Marrone

Incidenti Montagna - Forni di Sopra : cacciatore trovato morto : Il corpo di un cacciatore di Forni di Sopra, (Udine), di 72 anni, è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg. L’uomo ha perso la vita cadendo in un tratto ripido e roccioso lungo l’argine del torrente Tolina a quota 1.120 metri. A segnalare il suo mancato rientro oggi, attorno a mezzogiorno, è stato il fratello. Il cacciatore è stato individuato in seguito al ritrovamento della sua auto, parcheggiata ...

Incidenti Montagna : tedesco muore sulla Croda Fiscalina : Un turista tedesco ha perso la vita durante la scalata della Croda Fiscalina, una vetta di 2.677 metri nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. L’uomo è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. La salma è stata portata a valle dall’elisoccorso altoatesino Pelikan 2. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino. Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di poche ore in Alto Adige. Sull’Ortles uno ...

Incidenti Montagna : forse un inglese l’uomo morto sull’Ortles : E’ ancora senza nome l’alpinista morto sull’Ortles. Si tratta di un uomo tra i 40 e 50 anni d’eta’ che poco prima aveva sorpassato sulla via ferrata un gruppo di alpinisti. Con un italiano stentato avrebbe salutato e detto di essere inglese. L’incidente e’ avvenuto a 2.800 metri di quota. L’uomo non era legato quando e’ precipitato nel vuoto per 500 metri. Sul posto sono intervenuti tre ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : alpinista scivola sull’Ortles - morto : Incidente in Alto Adige: un alpinista è morto dopo essere precipitato durante un’ascensione nel gruppo dell’Ortles nella zona di Solda in Alta Val Venosta. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto mentre stava percorrendo la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer, punto di partenza per raggiungere la vetta dell’Ortles (3.905 metri, la più alta della provincia di Bolzano). Sul posto ...

Incidenti Montagna : biker ferito sulla Paganella : sulla pista Hustle & Flow in Paganella è stato soccorso un biker che a seguito di una caduta aveva riportato un politrauma. Il ciclista di 48 anni della provincia di Bergamo stava scendendo con la mountain bike quando nel tratto finale, a una quota di circa 1480 m, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori pista perdendo temporaneamente coscienza. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino dell’Area operativa Trentino ...

Incidenti in Montagna : escursionista scivola e muore sul Gran Sasso : Un’escursionista è morta questa mattina in Abruzzo, mentre stava compiendo, con un gruppo di altri appassionati della Montagna, un’escursione sul Pizzo Cefalone, la cima più alta della dorsale occidentale del Gran Sasso d’Italia. Sul posto l’elicottero del 118 con personale del soccorso alpino, ma per la 58enne non c’è stato nulla da fare. Sconosciuta la dinamica dell’incidente. L'articolo Incidenti in ...