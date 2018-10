Incendio devasta casa a Marasco di Borgosesia - Il video

Incendio Cadegatti : devastata una casa nella frazione di Borgosesia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio Cadegatti: devastata ...

Pisa - enorme Incendio devasta il Monte Serra : 500 sfollati - “scenario apocalittico” [FOTO e VIDEO] : 1/32 ...

Incendio devastante - brucia il monte Serra : case evacuate - centinaia di sfollati : "Si comincia a vedere il disastro immane", commenta amaro sulla sua pagina Facebook il sindaco di Calci, Massimiliano...

Utim'ora : devastante Incendio nel pisano - gente in fuga dalle case a Calci e dintorni : Momenti difficili si stanno vivendo nel pisano a causa di un grosso incendio scoppiato nei pressi di Calci, località a 10 km da Pisa. Nella tarda serata di oggi un rogo è divampato sul Monte...

Incendio devasta officina 'domestica' : casa salvata in extremis : Le fiamme hanno distrutto una piccola officina attaccata a un'abitazione in via Trassegno a Lonigo. L'Incendio è scoppiato verso le 11:30 e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme del ...

Rio de Janeiro - Incendio devasta il Museo Nazionale : inferno di fuoco : ... ex residenza delle famiglie reali portoghesi e dell'Impero brasiliano, nonché sede dell'Assemblea Costituente Repubblicana,, considerato un capolavoro architettonico neoclassico del Nuovo Mondo, nel ...

Rio de Janeiro - un Incendio notturno devasta il Museo Nazionale. Il presidente Temer : “Un giorno tragico per il Brasile” : Un enorme incendio ha devastato lo storico Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile. L’edificio è andato in fiamme intorno alle 19.30 locali di domenica e in quel momento il Museo era chiuso: nessuno è rimasto ferito. “Questo è un giorno tragico per il Brasile”, ha dichiarato il presidente Michel Temer. “Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti, la perdita della collezione del ...

