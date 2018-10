In Portogallo una fortissima tempesta ha lasciato più di 15mila case senza elettricità e

Polonia-Portogallo - Nations League 2019 : la Polonia di Lewandowski e Milik ospita un Portogallo privo di CR7 in una sfida chiave del girone degli azzurri : Allo stadio Slazki di Chorzow va in scena un interessante Polonia-Portogallo, valevole per l’ultima giornata d’andata del gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2019. La sfida interessa particolarmente da vicino anche l’Italia, inserita nello stesso raggruppamento e ferma ad un punto in classifica dopo le prime due partite disputate. Al momento il Portogallo comanda il mini-raggruppamento con 3 punti davanti a Polonia ...

Portogallo-Italia - le pagelle : Mancini ha una squadra di riserve : DONNARUMMA 6,5 Carne tremula nelle uscite affollate. Lo salva prima Romagnoli, poi la traversa. Nessuno può salvarlo da Andrè Silva. Paratona su Bernardo Silva. Limita il passivo. LAZZARI 5 Esordio ...

Mario Balotelli - già finito il nuovo amore con l'Italia : col Portogallo Mancini lo manda in tribuna : Un diluvio di critiche: da quelle di Boniek , 'Non dovrebbe nemmeno presentarsi in campo in quelle condizioni', a quelle di Sacchi , 'Nel calcio la testa conta più dei piedi', . E' bastata la ...

Verso Portogallo-Italia : Mancini manda in tribuna Mario Balotelli : Questa sera l'Italia di Roberto Mancini giocherà in trasferta in casa del Portogallo campione d'Europa nel 2016. Il ct ha le idee abbastanza chiare sulle scelte di formazione e di sicuro non sarà della partita Mario Balotelli che si andrà sicuramente a sedere in tribuna dato che non è stato inserito nell'elenco dei convocati: Sirigu, Perin, Donnarumma; Emerson Palmieri, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari, Bonucci; Jorginho, ...

Nessuna “quarta via” in Portogallo : Roma. La leggenda del Portogallo funziona più o meno così: un paese del Mediterraneo, prostrato dalla crisi finanziaria e umiliato dalle misure di austerity imposte dall’Europa e dal Fondo monetario internazionale, elegge alla fine del 2015 un governo socialista alleato con l’estrema sinistra comuni