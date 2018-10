Impediscono l’ingresso al cane per una persona cieca | multato lo storico Caffè Gambrinus

meteoweb.eu

: Buongiorno, avvisiamo che causa lavori in V.le Ambrosetti che impediscono l’accesso dal viale stesso al CINEMA IRIS… - CinemaMorbegno : Buongiorno, avvisiamo che causa lavori in V.le Ambrosetti che impediscono l’accesso dal viale stesso al CINEMA IRIS… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) I titolari dell’antico Cafféa Napoli sono stati sanzionati per 833 euro per aver impedito l’ingresso nella sala da the di un, al guinzaglio e con museruola, che accompagnava una cliente non vedente, e ciò contravviene alla legge che disciplina il comportamento degli animali accompagnatori di disabili. Il verbale è stato stilato dalla Polizia Municipale. “Si è trattato di uno spiacevole equivoco” dice all’ANSA Michele Sergio, portavoce della storica famiglia che detiene il locale. “Mio zio non si è reso conto subito che si trovava di fronte ad una ipovedente, e quando lo ha capito ha invitato la signora a entrare ma ha rifiutato rivolgendosi ai vigili. I cani possono entrare in alcune sale e in altre no; siamo disponibili verso tutti, specie nei confronti dei disabili” aggiunge Michele Sergio che sottolinea anche come la famiglia ...