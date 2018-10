Il Viminale contro la Gendarmerie | Scarica clandestini in Italia

Riace - migranti contro il Viminale : 'la nostra vita è qui' : 'Non vogliamo andare via' ribadiscono durante visita a casa di Domenico Lucano, il sindaco è agli arresti domiciliari dal 2 ottobre -

Migranti - Viminale : "Stop modello Riace"/ Ultime notizie - Matteo Salvini contro Lucano : "Tolleranza zero" : Migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Ilaria Cucchi contro Salvini : al Viminale vado se mi chiede scusa : Roma, 12 ott., askanews, - "Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci; prima di allora non credo proprio".Così Ilaria ...

Lampedusa - sbarcano in 184. Viminale contro Malta : "Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Malta , per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia". Lo riferiscono fonti del Viminale , ...

Vigili e telecamere contro lo spaccio - Viminale lancia 'Scuole sicure' : Roma, 5 set. -, AdnKronos, - "C'è una preoccupante riduzione dell'età media del consumo di stupefacenti, e le scuole sono un punto di attrazione per i venditori di morte, che noi vogliamo allontanare".

Una circolare del Viminale contro le occupazioni abusive di case e uffici : Massima tempestività nell'esecuzione degli sgomberi e censimento degli occupanti. Questo il giro di vite contro le occupazioni abusive di immobili, deciso dal Viminale con una circolare firmata da Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del ministro Matteo Salvini, e indirizzata ai prefetti, ai commissari del governo per le province di Trento e Bolzano e al presidente della Regione Valle d'Aosta. Nel ...

Più efficaci i controlli stradali : "Vigili potranno accedere a banca dati del Viminale" : C'è l'ok atteso del garante della privacy: in parole povere, anche i vigili urbani potranno accedere alla banca dati del...

Macron contro Orban e Salvini : “Sono il vostro principale oppositore”. Il Viminale : “Anziché parlare - apra le frontiere francesi” : "Se ritengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci piace e che non imporrebbe alcuna forma di responsabilità e solidarietà, allora hanno ragione, sono il loro oppositore principale", ha tuonato il presidente francese Emmanuel Macron contro Orban e Salvini. "Anziché dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E ...

Viminale - piano contro droga da 2 - 5 mln : ANSA, - ROMA, 26 AGO - piano straordinario contro la droga nelle scuole: l'ha messo a punto il Viminale per le principali città italiane. Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, ...

Scontro Toninelli-Salvini su nave Diciotti : i 117 sbarcheranno a Catania. Immediato NO da dal Viminale : Teleborsa, - Il Ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli aveva dato l'autorizzazione allo sbarco nel porto di Catania, ma il titolare dell'Interno dice NO. Almeno fino a quando per i 177 ...

