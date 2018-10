Il vicepresidente della Regione e l' assessore del Lavoro hanno incontrato il Circolo

In Lettonia vincono filorussi ed euroscettici. Crolla il partito del vicepresidente della Commissione Ue - il "falco" Dombrovskis : Anche sulla Lettonia del Commissario Ue Valdis Dombrovskis si abbatte l'onda euroscettica, con venature filorusse. Nel Paese baltico, chiamato alle urne sabato per il rinnovo dei 100 seggi parlamentari, Armonia si è riconfermato il primo partito con il 20% dei consensi, in leggero calo del 3% rispetto al 2014. La formazione politica di orientamento filorusso guidata al voto - ironia della sorte - da un altro Dombrovskis, Vjaceslavs, ...

Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura : Il deputato del PD David Ermini è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno della Magistratura presieduto dal presidente della Repubblica. Ermini ha ricevuto 13 voti provenienti delle correnti di magistrati di centro e di destra,

Csm specchio della politica : per la corsa di vicepresidente non decolla l'alleanza Lega-M5s : Giovedì alle 10 si riunisce il plenum del Consiglio superiore della magistratura per eleggere il vicepresidente che succederà all'uscente Giovanni Legnini, indicato a suo tempo dal Pd in epoca governo Renzi. A Palazzo dei Marescialli fervono le trattative della vigilia, ma da quello che trapela la maggioranza di governo gialloverde non si muove come un sol uomo. Anzi. In questa partita la Lega ha deciso il profilo basso, non ...

Csm - l’elezione del vicepresidente è un rebus : l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago della bilancia : L’avvocato di David Mills e Fedele Confalonieri al vertice dell’organo di autogoverno dei magistrati. Grazie al sostegno fondamentale della corrente di Cosimo Ferri, ex sottosegretario alla giustizia e ora deputato del Pd. È quello che si potrebbe verificare a Palazzo dei Marescialli il 27 settembre prossimo, data in cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà eleggere il nuovo vicepresidente. Le trattative tra le correnti ...

Infrastrutture italiane fra disastri - giustizia sommaria e annunci poco meditati Intervento del vicepresidente della sezione di Brindisi ... : In passato costruivamo dighe, porti, aeroporti in tutto il mondo, oggi siamo tagliati fuori. Il nostro sistema di imprese è decotto, invecchiato, insieme al nostro Know How. Allora quale soluzione ...