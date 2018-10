Il tempo della montagna

Cassano lascia il calcio : «Adesso comincia il secondo tempo della mia vita» : Stavolta è vero. Antonio Cassano lascia il calcio. Si ritira, «stavolta è finita per davvero». Lo scrive lo stesso Fantantonio in una lettera aperta diffusa via twitter dal...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte maltempo in arrivo al Sud Italia - Calabria e Sicilia le più colpite [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali Italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Antonio Cassano dà l’addio al calcio con una lettera : “Adesso comincia il secondo tempo della mia vita” : “Cari amici, è arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero”. comincia così la lettera di addio al calcio scritta da Antonio Cassano, e diffusa via Twitter dal suo amico, il giornalista Pierluigi Pardo. Il 36enne, dopo due anni di inattività, negli ultimi giorni sembrava essere tornato in campo. Si era allenato con il club ligure dell’Entella, giocando anche un’amichevole e facendo sperare i suoi fan. ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : folla commossa all’ultimo saluto della vittima : Si sono tenuti questa mattina ad Assemini, a 20 km da Cagliari, i funerali di Tamara Maccario, la donna di 44 anni morta a causa del Maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il sud della Sardegna. La donna era fuggita dalla sua abitazione in auto, con la famiglia, per tentare di mettersi in salvo, ma è stata travolta dalle acque del canale consortile Sa Murta, tra Assemini e Elmas. Tratti in salvo il marito Antonio Contini e le tre figlie, ma ...

Maltempo Sardegna : martedì la riapertura della SS195 bloccata dal crollo del ponte : Al termine del sopralluogo effettuato questa mattina nel cantiere, l’amministratore delegato dell’Anas, Gianni Vittorio Armani, ha reso noto che la SS195 Sulcitana verrà riaperta martedì prossimo: era bloccata da mercoledì scorso a causa del crollo di un ponte provocato dal Maltempo abbattutosi sulla Sardegna meridionale. L’intervento in atto ha un costo di circa 200.000 euro. Da giovedì sul posto sono al lavoro ruspe e squadre ...

La lettera della chef di 29 anni malata di tumore : 'La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere' : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

Israele - l’amore al tempo della guerra : attore ebreo e giornalista araba si sposano. E la destra insorge : Un attore e musicista rock lui, una giornalista impegnata lei e un matrimonio segreto. L’amore al tempo della guerra in terra di Israele diventa un affare di Stato. O almeno era quello che speravano Tsachi Halevi, ebreo israeliano, e Lucy Aharish, araba israeliana. Due cuori e due confessioni religiose che non solo non sono passate inosservate, ma hanno già scatenato le prime reazioni politiche. Una è quella del ministro dell’interno, il ...

Van Basten lascia l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo Tecnico della FIFA : 'Ho bisogno di tempo per la famiglia' : Poco più di due anni trascorsi al servizio della FIFA , ma adesso l'avventura di Marco Van Basten all'interno del principale organismo calcistico mondiale è giunta al capolinea. L'ex attaccante del ...

Maltempo : la tempesta Callum flagella Irlanda e l’ovest della Gran Bretagna : Danni, incidenti e intoppi al traffico oggi in Irlanda e sulle coste occidentali della Gran Bretagna flagellate da una nuova bufera, ribattezzata Callum, che ha portato piogge e vento, oltre a burrasca nell’Irish Sea. Le raffiche hanno sfiorato i 120 chilometri all’ora, con interruzione della corrente elettrica in centinaia di case fra Irlanda, Irlanda del Nord e coste del Galles. Coinvolte pure una parte dell’Inghilterra e ...

Maltempo Sardegna - Ugl : “Disagi per i lavoratori della Saras” : Disagi e difficoltà per i lavoratori della Saras dopo il disastro provocato dalle precipitazioni dei giorni scorsi e dai problemi alla viabilità. “Si è sottovalutato troppo a lungo l’enorme impatto sulla sicurezza che la viabilità ha sul polo industriale di Sarroch – denuncia il segretario provinciale della UGL Chimici Andrea Geraldo – ricordando che la Sarlux è regolamentata dalla Direttiva Seveso, ed è pertanto ...

Maltempo Sardegna - Pigliaru : vigili fino a ripristino della Ss 195 : “E’ essenziale che la 195 riapra il prima possibile”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, durante un sopralluogo nel tratto della statale danneggiato dall’ondata di Maltempo che ha colpito il sud Sardegna. Sulla Sulcitana sono operativi da ieri gli uomini dell’Anas per ripristinare la parte della strada che ha ceduto. Con Pigliaru anche gli assessori ad Ambiente e Lavori ...