IL software di AI per i curriculum discrimina le donne e Amazon lo elimina

Hyper Boost è il nuovo motore di accelerazione software di OPPO : Si chiama Hyper Boost la soluzione di OPPO per migliorar le prestazioni dei propri smartphone, attraverso una serie di ottimizzazioni mirate. L'articolo Hyper Boost è il nuovo motore di accelerazione software di OPPO proviene da TuttoAndroid.

Amazon "licenzia" il software sulle assunzioni per sessismo - preferiva gli uomini : Affidarsi ai freddi algoritmi informatici per evitare le umane debolezze non sempre è garanzia di un buon risultato. Ne è una prova l'esperimento di Amazon, che ha cercato di sfruttare l'intelligenza artificiale (AI) per valutare i curricula scoprendo che il suo software discriminava le donne. Un team di Amazon composto da esperti di apprendimento automatico - racconta la Reuters sul suo sito - ha lavorato tra il 2014 e il 2017 ad ...

Piacentini : app anti-furbetti per il reddito di cittadinanza software testato in 7 Comuni : L’annuncio del commissario uscente. Il «software del cittadino» servirà anche a tracciare il passaggio dei soldi e valutare se il sistema funziona o no

Una falla del software ha messo a rischio per anni 500 mila utenti di Google. "Nascose tutto" : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze. Ora si appresta ad annunciare la chiusura del suo social in crisi perenne

"Una falla del software ha messo a rischio per anni 500 mila utenti di Google. Che nascose tutto" : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine. Ora si appresta ad annunciare la...

Ecco come risolvere il Battery Drain dello Xiaomi Mi A2 per un BUG software : I pesante consumo della batteria dello Xiaomi Mi A2 è di natura software per problemi di riconoscimento delle impronte digitali che mandano la CPU al massimo. Ecco come risolvere Ecco come risolvere il Battery Drain dello Xiaomi Mi A2 per un BUG software Lo Xiaomi Mi A2, lo smartphone di riferimento della fascia media del […]

Ecco come risolvere il Battery Drain dello Xiaomi Mi A2 per un BUG software : I pesante consumo della batteria dello Xiaomi Mi A2 è di natura software per problemi di riconoscimento delle impronte digitali che mandano la CPU al massimo. Ecco come risolvere Ecco come risolvere il Battery Drain dello Xiaomi Mi A2 per un BUG software Lo Xiaomi Mi A2, lo smartphone di riferimento della fascia media del […]

TNA - il software di controllo della Agenzia delle Entrate operativo entro fine 2018 : L'utilizzo del Tna , Transaction Network Analysis, si inserisce in un progetto più ampio di armonizzazione della politica fiscale comunitaria che comprende, tra i vari obiettivi, la velocizzazione ...

Operai forestali senza stipendio da 5 mesi per colpa del software : Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino, e Luciano Valle, segretario generale della Flai Cgil di Avellino, intervengono sulla questione degli Operai idraulico-forestali della ...

Invito all'acquisto per Take-Two Interactive software : Chiusura del 13 settembre Ottima performance per Take-Two Interactive Software , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,08%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si ...

BlackBerry e Check Point software partner per mitigare le minacce alla cibersicurezza : 'Il mondo attuale dell'iperconnettività richiede un'estrema sicurezza', ha dichiarato Mark Wilson, Chief Marketing Officer, BlackBerry. 'Troppo spesso sentiamo parlare di imprese che impiegano una ...

From software è pronta a lanciare Déraciné - il suo primo gioco per il PlayStation VR : Déraciné è il titolo del primo gioco per la realtà virtuale realizzato da From Software, il celebre sviluppatore giapponese la cui fama è legata alla saga dei "Souls".Come riporta Polygon, il gioco sarà per PlayStation VR e ha una data di uscita: il 6 novembre.Déraciné è stato presentato per la prima volta in occasione dell'E3 di quest'anno, ed è realizzato in collaborazione con il Japan Studio di Sony Interactive Entertainment.Read more…

Recensione EaseUS Data Recovery Wizard : software per recupero dati : EaseUS è un azienda cinese specializzati nel recupero dati per memorie come hard disk, pen drive, con sistema operativo Windows, per Mac, Android e iPhone. Nel caso avete perso dati importanti per colpa di rotture dei registri di Windows, virus, obbligati a formattare o cancellazioni di dati errati, con EaseUS non esistono più problemi di questo tipo poichè è possibile recuperare qualsiasi tipo di dato in pochissimi passaggi. Versione ...

From software spiega perché sta lavorando con Activision per Sekiro : Shadows Die Twice : Sulla scia del suo impressionante E3, From Software ha detto che Activision sta dando allo studio il "necessario supporto" per lo sviluppo dell'atteso Sekiro: Shadows Die Twice. La partnership può sembrare strana, ma il team di Dark Souls ha parlato del perché unire le forze con l'editore sia stata la mossa giusta.In un'intervista con Gamesindustry.biz alla Gamescom, riportata da PC Gamer, il responsabile della community di From, Yasuhiro ...