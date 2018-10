Il Sinodo | i giovani e la sessualità | non bastano le indicazioni morali

Sinodo : accompagnare le scelte dei giovani per offrire mete 'alte' : Ma il cardinale ha molta fiducia che 'da questo Sinodo uscirà una nuova linea per l'apostolato dei giovani nel mondo'. Oggi sono stati anche resi noti i nomi dei tre membri di nomina papale che vanno ...

Susanna Rufi - la delegata speciale che non c'è al Sinodo dei giovani : La diciannovenne romana, morta di meningite fulminante durante il viaggio di ritorno dalla Giornata Mondiale della Gioventù del 2016 a Cracovia, ideale presenza ai lavori in Vaticano. Il racconto del ...

Sinodo Vescovi. Papa Francesco incontra giovani e anziani insieme : giovani e anziani di tutto il mondo in dialogo con il Papa Parteciperanno all'incontro con Papa Francesco, insieme con giovani e anziani provenienti da tutto il mondo, l'arcivescovo di Panamá, mons. ...

«Non è una Chiesa per giovani. Il Sinodo dia una svolta» : 'Nel mondo cattolico, riconosce il Papa, c'è stata una rottura nella trasmissione della fede cristiana. Si tratta di prendere atto che per i giovani lo scarso o nullo interesse del Vangelo nella ...

Sinodo - Il Papa ai giovani : 'Innamoratevi della libertà' : Ognuno dei vostri popoli si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa. Il populismo è il contrario del popolare, è chiusura. State attenti '. 'Come vincere questa mentalità che ...

Vaticano : il Sinodo dei giovani - tra temi "scomodi" e polemiche : Si è parlato di affettività, sesso, scandali dei preti pedofili. Ma anche di migrazioni, tratta degli umani, prostituzione

Migranti - abusi e sessualità i temi dei primi interventi al Sinodo sui giovani : Per Ruffini, 'non c'è niente che mi abbia sorpreso al punto da sobbalzare sulla sedia, quel che invece ho percepito è il costante desiderio di sognare con i giovani , provare a guardare il mondo con ...

Card. D'Rozario - lettera aperta ai giovani : Pregate per il Sinodo : Il cardinale ricorda che l'incontro delle gerarchie ecclesiastiche è stato preceduto in marzo da un altro meeting pre-sinodale , al quale hanno partecipato circa 300 ragazzi da ogni parte del mondo. '...

Sinodo - Bergoglio si commuove per i vescovi cinesi. Poi avverte : “Ascoltiamo i giovani senza pregiudizi e stereotipi” : Bergoglio saluta la novità dell’anno: due vescovi cinesi per la prima volta presenti all’assemblea. La voce si rompe e lui si commuove. È questo il momento più toccante dell’apertura del Sinodo dei vescovi sui giovani, l’evento in programma dal 3 al 27 ottobre che riunisce 267 Padri Sinodali. L’obiettivo è di creare un momento di dialogo e trovare gli elementi per accorciare le distanze tra la Chiesa e il mondo ...

Sinodo - Papa : non lasciare i giovani soli : 13.35 "Non lasciamo i nostri ragazzi soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione".Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia nella messa di apertura del Sinodo sui giovani. Il Papa esorta a "rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi.I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a un maggior ...

Sinodo - Papa Francesco : "cambiamo ciò che ci separa dai giovani"/ Ultime notizie - "la speranza ci interpella" : Sinodo, Papa Francesco: "cambiamo ciò che ci separa dai giovani". Ultime notizie, il pontefice sottolinea nell'omelia della messa di apertura: "la speranza ci interpella"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Sinodo dei giovani - padre Costa : "Sesso e gender non siano tabù" : Si apre oggi in Santa Sede, con la messa sul sagrato di San Pietro presieduta da Papa Francesco, il Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. Il segretario dell'assemblea: "Le nuove generazioni non si ...

Una suora cinese fra i giovani del Sinodo : Il rapido sviluppo del mondo virtuale fa sì che molti giovani dipendano da internet: un mondo perfetto, dove vivere la vita che si vuole, evitando però di affrontare la realtà vera, il vero sé. ...

Un Sinodo dei giovani per cambiare la Chiesa. Così Francesco affretta le riforme : Saranno 36 i ragazzi di tutto il mondo che parteciperanno al Sinodo dei vescovi come “auditores”, cioè con diritto di parola ma non di voto. “Sono stati selezionati – ha detto il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale – giovani tra i 18 e i 29 anni, che contribuiranno con la loro vivace presenza a far sentire la voce di tanti loro coetanei”. In precedenza la categoria veniva riservata ai ...