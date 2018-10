Il ritorno dei balletti di Lady Marchisio | Roberta Sinopoli dalla Russia tra allenamenti

L’eterno ritorno nel nuovo album dei Subsonica - la simbologia di 8 spiega la reunion del gruppo (audio) : Il nuovo album dei Subsonica raccoglie il gruppo dopo le varie esperienze come solisti, tra le quali spicca la partecipazione di Samuel al Festival di Sanremo con il brano Vedrai. Il disco arriva a quattro anni dalla loro ultima prova di studi, Una nave in una foresta, a seguito del quale alcuni membri del gruppo avevano deciso di intraprendere esperienze in altri campi. Con l'eterno ritorno, il gruppo è voluto ripartire dalle sonorità anni ...

Buoni pasto - "punto di non ritorno" : appello dei commercianti a Di Maio : "Il sistema dei Buoni pasto è fuori controllo e deve essere rifondato": il recente fallimento di QUI!Group sarebbe solo la...

Svelati i titoli dei due nuovi singoli di Marco Mengoni - ritorno al raddoppio prima dell’album : I nuovi singoli di Marco Mengoni aprono ufficialmente le porte alla nuova era musicale dell'artista di Ronciglione. I titoli sono stati finalmente Svelati, insieme alla scelta di presentarsi con un doppio brano che sarà disponibile a partire dal 19 ottobre prossimo a poco più di un mese dall'uscita del disco. Si tratta di Buona vita e Voglio: questi i titoli dei due singoli con i quali Marco Mengoni ha scelto di tornare al servizio della ...

LE IENE SHOW/ Video - anticipazioni e servizi 10 ottobre : Giulio Golia a Ghedi - il ritorno dei vicini da incubo : Le IENE SHOW, anticipazioni e servizi 10 ottobre: Giulio Golia torna a Ghedi, un comune in provincia di Brescia, dove le liti tra vicini sono all'ordine del giorno.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Da Rudic a Velasco l'eterno ritorno dei santoni azzurri : Visti da vicino, ascoltati, raccontati dai giocatori, sono magnetici. Rudic e Velasco sono tornati, erano formidabili una trentina d'anni fa, assieme ad Arrigo Sacchi. Manca giusto il fusignate, ecco, che da quando si dimise al Parma, per ansia, ha scelto di sferzare in tv. Anche Ratko e Julio, sferzano ancora, ma in piscina e sul parquet.Visto alla Sciorba di Genova, per l'amichevole All star di pallanuoto, il croato è impressionante, per ...

La missione su Marte continua : Thales Alenia Space contribuisce alla missione di ritorno dei campioni marziani sulla Terra : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi due contratti di studio* con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito di uno studio congiunto ESA-NASA sulla missione internazionale Mars Sample Return. Quest’ultima missione sul Pianeta Rosso ha lo scopo di riportare sulla Terra campioni dalla superficie di Marte. Rappresenta un significativo passo avanti nell’esplorazione del Sistema Solare, nella sua ...

Napoli - l'eterno ritorno dei baby calciatori nelle notti alla Galleria Umberto : Sono ancora le urla e il rumore delle pallonate contro le vetrine e le saracinesche a svegliare i residenti della Galleria Umberto I nel cuore della notte. Dopo lo 'stop' del periodo estivo, i baby ...

A tutto Boban nel giorno dei suoi 50 anni : dalla rinascita del Milan a ritorno di Berlusconi nel calcio : Zvonimir Boban compie oggi 50 anni, il croato è convinto che il Milan sia pronto a tornare in alto: “ci vuole tempo però…” “Milan? Credo che ci siano dei cicli e spero che sia ripartito verso un nuovo ciclo e che nel giro di 3-4 anni rivedremo il Milan nella sua grandezza, ma serve tanto lavoro. Ci vuole tempo, un progetto a medio termine può riportarlo in alto. Maldini e Leonardo stanno lavorando benissimo e i ...

Maltempo Calabria : circolazione dei treni - progressivo ritorno alla normalità : In seguito all’ondata di Maltempo che ha investito la Calabria, sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulle linee Tirrenica – dalle 12.15 – e Ionica – dalle 12.45 – fortemente rallentata per l’intera mattinata. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. Sulla Tirrenica si sono registrati ...

X-Factor 2018 - gli appelli dei vip per il ritorno di Asia Argento come giudice : I colleghi di X-Factor e diversi vip hanno espresso solidarietà ad Asia Argento dopo lo scandalo Bennett e sperano in una reintegrazione nel talent come giudice

Siria terrà conferenza per il ritorno dei rifugiati - : Inoltre, Annan ha detto che per l'attuazione dei piani e dei programmi per ricostruire l'economia del paese nel 2017 il Ministero degli Esteri Siriano ha creato l'Ufficio per la ricostruzione ...

Sticchi Damiani : Giovinazzi e il ritorno dei colori italiani in F1 : Tra i primi a congratularsi per il sedile da titolare nel 2019 nel team Alfa Romeo Sauber F1 il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani. “Torna finalmente in forma stabile un pilota italiano in Formula 1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva ACI […] L'articolo Sticchi Damiani: Giovinazzi e il ritorno dei colori italiani in F1 sembra essere ...

Gué Pequeno apre ad un possibile ritorno dei Club Dogo : E' un momento a dir poco intenso dal punto di vista artistico e lavorativo quello che sta vivendo Guè Pequeno. Il rapper milanese, recentemente entrato nel roster della BHMG – l'etichetta discografica guidata da Charlie Charles, Sfera Ebbasta e Shablo – ha pubblicato lo scorso 14 settembre il suo nuovo attesissimo album di inediti, intitolato 'Sinatra'. Il disco, come ampiamente prevedibile, si è subito piazzato al numero uno della classifica ...

