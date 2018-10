Il richiamo dei links

Rischio Salmonella - ministero Salute annuncia richiamo dei Croissant Bauli a lievitazione naturale con crema al latte : “Motivo del richiamo: Rischio microbiologico (per presenza di Salmonella). Avvertenze: non consumare il prodotto, si prega di riconsegnare le eventuali confezioni al punto vendita di acquisto”. È quanto si legge in un annuncio di richiamo con cui il ministero della Salute segnala i Croissant Bauli a lievitazione naturale con crema al latte. Il lotto di produzione è il LA8312BR, con data di scadenza il 30 novembre 2018. (Qui il ...

Tajani : "La tenuta dei conti riguarda tutti noi. Il governo ascolti il richiamo del Quirinale" : Il presidente del Parlamento europeo e numero due di Forza Italia: «Assistenzialismo e misure contro il Nord: è una manovra da regime sudamericano»

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Manovra - il richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti» : Già venerdì, mentre infuriava la prima tempesta sui mercati finanziari, Sergio Mattarella aveva fatto trapelare la sua preoccupazione per la tenuta dei conti. E ieri il capo dello Stato...

Manovra - il richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

richiamo di Mattarella : 'La Carta chiede equilibrio dei conti'. Salvini : 'Dell'Europa me ne frego' : Il tutto con il ministro dell'Economia Tria di fatto fuori gioco seppur, confermano tutte le fonti, intenzionato a non mollare in questa fase conflittuale. Come è consuetudine Mattarella si è preso ...

richiamo di Mattarella : «La Carta chiede equilibrio dei conti». Salvini : «Dell'Europa me ne frego» : Sarà un autunno caldo: dal Quirinale è partito il primo «warning» al governo giallo-verde. Sicuramente non l'ultimo. Un Richiamo durissimo nei contenuti, puntellato...