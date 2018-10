Il premier Conte alla scuola di formazione politica della Lega saluta il pubblico

CUCCHI - CONTE : "CHI HA SBAGLIATO DOVRÀ PAGARE"/ premier : "Accertare responsabilità individuali" : Stefano CUCCHI, indagati altri 3 carabinieri: ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul pestaggio. Tutti i depistaggi nell'inchiesta interna dopo l'arresto(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Alitalia - Di Maio : “newco con Fs e Mef”/ Ultime notizie - premier Conte : “biglietto unico treno-aereo” : Alitalia, vertice Di Maio-sindacati: "newco con Mef e Fs", la proposta del Governo. Ultime notizie, premier Conte: "ipotesi di biglietto unico treno-aereo". Ecco timing e offerte(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Il premier Conte chiama a raccolta i capi delle aziende statali : sul tavolo un piano di investimenti da 20 mld di euro in 5 anni : Il premier ha convocato un vertice con i capi delle aziende a partecipazione statale per coinvolgerle nel piano di investimenti previsto dalla manovra. Un'operazione che dovrà essere coordinata da ...

premier Conte - CONCORSO 'TRA AMICI' PER DIVENTARE PROF ORDINARIO?/ Video - Le Iene “è una persona per bene” : PREMIER Giuseppe CONTE incalzato da Le Iene sul caso del CONCORSO "tra amici" per DIVENTARE PROF Ordinario: Video, lo scoop dato dall'avvocato “conoscevo tutti gli esaminatori”(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:46:00 GMT)

premier Conte - concorso 'tra amici' per diventare Prof Ordinario?/ Video - Le Iene "conoscevo gli esaminatori" : Premier Giuseppe Conte incalzato da Le Iene sul caso del concorso 'tra amici' per diventare Prof Ordinario: Video, 'conoscevo tutti gli altri'.

Il premier Conte incontra i vertici delle 13 aziende pubbliche : L'esecutivo, rappresentato nell'incontro anche dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e dai ministri dell'Economia, ...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Il premier Conte a Firenze da prof. "Ho nostalgia dell'università ma non torno" / VIDEO : Firenze, 9 ottobre 2018 - Accantonati, ma solo per qualche manciata di ore, il Def e la sfida dei conti con l'Europa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi è tornato a Firenze dai suoi ex ...

Pace fiscale - Corte dei Conti lancia allarme 'sanatorie fiscali' - premier Conte : 'ingiustificato' : "Il ripresentarsi di sanatorie fiscali può incidere sulla percezione di equità fiscale e introdurre nuove distorsioni nel mondo del lavoro". Così il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, nel corso di un'audizione al Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, riferendosi al provvedimento di Pace fiscale.

Murales premier Conte con lista vuota cose da fare per salvare Paese : Roma, 9 ott., askanews, - Murales dedicato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma in piazza della Torretta a firma di TVboy Offical. Il premier viene ritratto con una copia della Gazzetta ...

Conte in Etiopia ed Eritrea primo premier dopo la pace : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà giovedì e venerdì in Etiopia ed Eritrea per la prima visita congiunta di un leader italiano da molti anni a questa parte e a tre mesi dalla firma dello ...