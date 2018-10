Il piano B di Savona? 1 | 3 milioni nei conti svizzeri

Qual è il vero piano di Paolo Savona - ministro del Debito sovrano : Economista nel centro studi guidato dal noeuro Alberto Bagnai dove siede anche Marcello Foa, neopresidente della Rai, prospetta una crescita al 3 per cento, 50 miliardi di investimenti e una nuova Iri

DALLA CINA/ Lao Xi : così il piano Savona spiazza i giornali (e Tria) : I giornali accusano o plaudono a Savona perché ha cambiato posizione sull'Ue e a Strasburgo ha difeso l'euro. Cosa nasconde la capriola dei media? DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: tutti i nemici della manovra di ConteDALLA CINA/ Lao Xi: il governo è appeso al "piano Savona" ma non lo sa

Ecco il piano di Savona per sfidare Bruxelles : Paolo Savona ha le idee chiare. Di fatto mette sul tavolo il suo piano e rivendica la manovra che il governo si appresta a varare e che è già nel mirino di Bruxelles. Con un intervento su Italia Oggi, ...

Manovra - il piano di Savona : "Debito giù grazie al Pil che crescerà del 3%" : Nei progetti del governo (o secondo un altro punto di vista nei sogni) c'è una crescita del 3% nel 2019. Il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, lo dice in un articolo a sua firma pubblicato dal Fatto Quotidiano. Quello che emerge subito è la forte differenza di vedute rispetto a quanto dichiarato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista al Sole 24 ("puntiamo a una crescita dell"1,6% nel 2019".Savona spiega così il ...

DOPO IL DEF/ Il piano B di Savona ha la strada spianata : Se le agenzie di rating declasseranno l'Italia, il famoso piano B di Savona potrà tornare in campo e magari trovare una sponda nel voto americano di novembre. UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 06:02:00 GMT)FINANZA/ La regola dei mercati per fare affari nonostante Di Maio, Salvini e Trump, di U. BertoneDEFICIT AL 2,4%/ Mercati, Ue e tecnici: le risposte da attendere DOPO la sfida giallo-verde, di S. Luciano

Il piano - inclinato - di Savona. E' l'Italia che non cresce - non l'Europa : Il resto del documento di Savona rivela una visione grottescamente arcaica in cui l'unico modo di far crescere l'economia è quello di drogarla continuamente con investimenti pubblici. Vi sono alcuni ...

piano - Savona : Il 7 settembre il ministro per gli Affari europei Paolo Savona ha inviato a Bruxelles un documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", che contiene una proposta di ...

L'ira del Pd contro il piano Savona : "Propone un default dell'Italia" : "Savona propone un default dell'Italia", attacca il Pd rinfocolando la polemica sul documento del ministro, una 'Politeia per un'Europa diversa, più forte e equa', inviato nei giorni scorsi a Bruxelles. Oggetto tra l'altro del disappunto, se non dell'irritazione, dello stesso Professore, che avrebbe lamentato una freddezza se non proprio un disinteresse della rappresentanza italiana a Bruxelles a diffondere e sostenere il suo position ...

DALLA CINA/ Lao Xi : il governo è appeso al "piano Savona" ma non lo sa : Il governo farebbe bene a prendere molto sul serio il piano Savona. Intanto l'aumento della burocrazia produce costi inutili e aumenta il debito pubblico. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Se Salvini e Di Maio vogliono fare come Renzi, di S. CingolaniSONDAGGI/ "Fiducia nella Ue -15%, ma solo l'8% vuole andarsene, anche tra chi vota Lega", int. a A. Ferrari Nasi

SPILLO/ 1. Savona ha un piano A per restare nell'euro - e lo si sapeva da tempo - : Il ministro Savona ha inviato a Bruxelles un documento in cui chiede nuovi accordi per la crescita e più investimenti. Altro che uscire dall'euro.

Debito e deficit - ecco il piano di Savona : documento alla Ue - disinnescare il 3% : Solo per fare un esempio, l'ultimo documento di economia e finanza approvato dal governo Gentiloni, indica il Pil nominale per il 2019 al 3,2% che, secondo la proposta di Savona, dovrebbe diventare ...

Debito e deficit - ecco il piano di Savona : documento alla Ue - disinnescare il 3% : Via la regola del 3%. Sostituita da un «deficit dinamico», pari ogni anno all?andamento del Pil nominale, ossia la crescita reale più l?inflazione. Ma soprattutto, un...

Debito e deficit - il piano di Savona per la Ue per disinnescare il 3% : Solo per fare un esempio, l'ultimo documento di economia e finanza approvato dal governo Gentiloni, indica il Pil nominale per il 2019 al 3,2% che, secondo la proposta di Savona, dovrebbe diventare ...

Savona ha presentato all'Europa il suo 'piano A' : In sostanza, il tetto del massimo rapporto stabilito tra deficit e Pil non dovrà essere fissato al 3% ma oscillerà a seconda della crescita dell'economia. Un piano di rientro straordinario per il ...