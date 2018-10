Il personale ATA ha sempre diritto al completamento su spezzone orario

personale ATA : come calcolare il punteggio del servizio per ogni profilo : Mentre alcuni aspiranti supplenti ATA ricevono convocazioni, in tanti si domandano come viene valutato il servizio svolto. Si propone di seguito un calcolo del punteggio derivante dal servizio svolto all’interno degli istituti scolastici statali e paritari, in qualità di Personale ATA, profilo per profilo. Il punteggio accumulato sarà utile per aspirare all’ingresso in prima fascia e in seguito all’ambito ruolo. Personale ATA: ...

Permessi personale ATA 2018 : cosa è cambiato : I Permessi retribuiti orari del personale ATA sono stati ampliati con il Titolo IV – personale Ata art. 33 del CCNL 2018, che prevede nuove tipologie aggiuntive rispetto a quelle già esistenti dal 2007. Tra queste vi sono i Permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il totale di Permessi retribuiti fruibili nel corso dell’anno scolastico (sia su base oraria che giornaliera) è ...

Anche al personale ATA riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera : Un’altra buona notizia per il Personale Ata giunge da Bari, dove la sezione lavoro del Tribunale locale ha accolto un ricorso per la ricostruzione della carriera. La notizia viene diffusa dal sindacato Unams con una nota giunta alla nostra redazione a cura del Prof. Bartolo Danzi. Accoglimento del ricorso Continua la battaglia dei lavoratori docenti ed ATA nella annosa vertenza circa la discriminazione subita da suddetto Personale nel ...

personale ATA : aumento dei posti sull’ organico di diritto : Riguardo al Personale ATA i dirigenti scolastici possono decidere di deliberare un aumento di posti. Questo incremento è stato reso possibile grazie alla nota ministeriale prot. n. 33992 del 2/08/2017. L’adeguamento dei posti in organico di diritto alle situazioni di fatto del Personale ATA è autorizzato qualora ci sia un sottodimensionamento. Questo nel caso in cui ricorrano alcune situazioni quali la necessità di garantire condizioni di ...

personale ATA : dopo 24 mesi di servizio si accede alla prima fascia : Finalmente sono state approvate le graduatorie definitive di terza fascia del Personale ATA e dopo un po’ di attesa, ora gli istituti scolastici potranno iniziare a conferire supplenze. Infatti, in diverse province sono esaurite già le graduatorie di prima e seconda fascia. Personale ATA: la regola dei 24 mesi Ricordiamo che per accedere alla prima fascia delle graduatorie permanenti del Personale ATA, è necessario maturare ...

personale ATA supplente e cambio pannolino ai bambini disabili : serve la specializzazione : I collaboratori scolastici facenti parte del Personale ATA hanno l’obbligo di prendersi cura del benessere dell’igiene Personale dei bambini disabili solo se sono di ruolo. Avevamo già visto dove era inserito quest’obbligo che molti supplenti alle prime armi chiedono se valga anche per loro. Tra questi adempimenti c’è anche quello del cambio del pannolino ai bambini disabili della scuola dell’infanzia. E bene sapere ...

personale ATA : pulizia degli alunni disabili spetta ai collaboratori scolastici : Molti neo-collaboratori scolastici ritengono, a torto, che non competa a loro il cambio del pannolino al bambino disabile. L’argomento è materia di discussione nei vari gruppi social. E’ opinione comune che per questa mansione serva Personale specializzato. In tanti hanno sottolineato che prestare assistenza e cura nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità richieda un adeguato corso di ...

Gallo del M5S annuncia provvedimento a favore del personale ATA : Ottime prospettive per il personale ATA. Stop alle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia delle scuole. La notizia viene data dall’onorevole Luigi Gallo del MoVimento 5 Stelle. Indicativo a riguardo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook. dove scrive che è ora di chiudere un capitolo vergognoso. Con il precariato c’è chi si arricchisce a danno dei tanti precari facenti parte del personale ATA. La dichiarazione di ...

Scuola - personale ATA : calcolo delle ferie spettanti - differenze e monetizzazione : In merito alle richieste giunte dal Personale ATA riguardanti le ferie spettanti, occorre fare una distinzione tra il Personale assunto con contratto a tempo indeterminato e quello assunto, invece, con contratto a tempo determinato. Nel primo caso, il calcolo del numero di giorni di ferie è in stretta relazione con l’anzianità di servizio: chi ha un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni, può beneficiare di 30 giorni di ferie ...

NoiPa - comunicato ufficiale : oggi data di accredito stipendi personale supplente breve e saltuario : Come pubblicato nei giorni scorsi sul sito ufficiale della piattaforma NoiPa, oggi, mercoledì 26 settembre, è la data di esigibilità per il personale supplente breve e saltuario per quanto riguarda gli emolumenti relativi all’emissione speciale. Qui di seguito riportiamo il messaggio pubblicato lo scorso 21 settembre: NoiPa, per il personale supplente oggi, mercoledì 26 settembre, è la data di accredito sul conto corrente ‘Mercoledì ...

personale ATA : come deve essere gestito l’orario di lavoro? : L’orario di lavoro del Personale ATA è istituzionalizzato dall’articolo 51 del CCNL. E’ di 36 ore, di cui sei sono continuative. Normalmente sono antimeridiane, ma nel caso di convitti legati ad istituti tecnici professionali oppure istituzioni educative, esse possono essere anche pomeridiane. La flessibilità di tale orario è oggetto di contrattazione. Personale ATA: l’orario lavorativo dei collaboratori scolastici come ...