Il ministro Fontana | “Con l’immigrazione si diluiscono le identità”

Immigrazione - la lezione del ministro Fontana : "Diluisce la nostra identità" : Intervento del titolare della famiglia alla Scuola di formazione politica della Lega: "Contro l'omologazione che avanza daremo battaglia, anche se ci massacreranno"

Tor Bella Monaca - ministro Fontana visita Centro Medicina Solidale : Roma, 10 ott., askanews, - Il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana ha vistato il presidio di Riabilitazione di via Dionisio, Torre Angela, gestita dalla cooperativa Nuova Sair che ...

Roma : ministro Fontana in visita a presidio Riabilitazione di Torre Angela : Roma – Il Ministro per la Famiglia e le disabilita’, Lorenzo Fontana, ha vistato questa mattina alle ore 11 il presidio di Riabilitazione di via Dionisio (Torre Angela) gestita dalla cooperativa Nuova Sair che accoglie oltre 150 persone con disabilita’ fisica e psichica, anche grave. Il centro e’ stato inserito del progetto della CEI che fa riferimento al portale www.accolti.it. Ad accoglierlo Rosario Riccioluti, ...

Dal ministro Fontana a Forza Nuova - le mani sulla 194 : Il titolare del dicastero della Famiglia è iscritto al comitato contro l'aborto. Che ha indetto una manifestazione non solo per chiedere un referendum abrogativo della legge ma per sostituirla con una che metta in carcere donne e medici. Sul palco anche il segretario di FN Roberto Fiore Le sentenze medievali di don Vilmar Pavesi, consigliere spirituale del ministro Fontana " Giù le mani dall'aborto" Aborto, tra diritto e tabù. Cosa ne pensano ...

San Patrignano. Il ministro Lorenzo Fontana aprirà il forum : 'Da 40 anni prevenzione - educazione e recupero : eroi o folli?' : Nei due pomeriggi potranno conoscere altre realtà sociali italiane che utilizzano l'arte come leva per coinvolgere i giovani e confrontarsi con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport ...

Modena - compagni non vanno alla festa del bimbo autistico/ La mamma : “il ministro Fontana ci è vicino” : Cavezzo (Modena), compagni di classe disertano la festa di compleanno del bimbo autistico di 4 anni. Sfogo social della madre, "lasciato solo da tutti": poi l'invito dal Milano Kids Festival(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Giornata per l’aborto sicuro : “Contro Pillon e ministro Fontana serve uno schieramento progressista di donne” : “Non credo che cambieranno la legge 194, ci sarebbe la rivolta. Ma cambieranno la cultura. E volte le leggi possono essere vanificate nella loro applicazione”. Sono le parole di Livia Turco, ex ministra della Salute, a margine del convegno Non tornare indietro: molto più di 194! oggi alla Camera dei Deputati a Roma nella Giornata internazionale per l’aborto sicuro. “Per evitare che vincano Pillon o Fontana – che ...

Il parroco amico del ministro Fontana : 'In questa chiesa solo uomini - la messa in latino non è per tutti' : Ma non mancano anche le dichiarazioni sulle donne e sulla loro capacità di concentrarsi: "In questa chiesa vengono solo uomini, perché le ragazze e le donne si sono molto adeguate a questo mondo e ...

Il governo della Reazione : chi sono e cosa pensano i preti che ispirano ?il ministro Fontana : La rete comprende il cardinale Burke, nemico di Bergoglio, padre Georg, ed è vicina ?al guru sovranista Steve Bannon Le sentenze medievali di don Vilmar Pavesi, consigliere spirituale del ministro Fontana "

Le sentenze medievali di don Vilmar Pavesi - consigliere spirituale del ministro Fontana : Le donne? Non sono a loro agio con un libro in mano. I migranti? In Italia, prima i nostri. L’aborto? Un crimine. E per risollevare la civiltà serve una nuova alleanza trono-altare. Così parla il prete che ispira il titolare del dicastero della famiglia: «In questa democrazia Lorenzo rappresenta una corrente che la pensa come lui» Don Vilmar Pavesi: "Fontana ha le miei idee, per questo siamo amici. Salvini? Viene qui"" Don Vilmar Pavesi: 'Se ...