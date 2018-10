Il Lombardia – Nibali fa ‘innamorare’ Contador | “ha corso con il cuore | ha fatto un

Il Lombardia – Dall’attacco a Nibali agli strani gesti - Pinot svela : “Vincenzo? Forse stava bluffando! Ecco quando ho capito” : Thibaut Pinot e la vittoria a Il Lombardia: le parole del francese della Fdj dopo il successo alla Classica delle Foglie Morte Strepitosa vittoria di Thibaut Pinot, ieri a Il Lombardia. Il francese della Fdj è riuscito a battere un eroico Vincenzo Nibali, che ha cercato con tutte le sue forze di lottare fino alla fine per la vittoria, e confermarsi dunque campione della Classica delle Foglie Morte, dovendosi però poi accontentare del ...

Nibali sfiora l'impresa ma il Giro di Lombardia è una conquista francese : Solo la vittoria è bella. Una frase in italiano, tatuata sulla pelle, che ricorda la massima juventina coniata da Giampiero Boniperti, anche se Thibaut Pinot, vincitore ieri de Il Lombardia, ...

Giro di Lombardia 2018 : Vincenzo Nibali esalta l’Italia - rimandati i giovani azzurri : Torna in Francia, a distanza di 21 anni dall’ultima affermazione di Laurent Jalabert, il Giro di Lombardia. Nell’edizione del 2018, la numero 112, ad imporsi è un maestoso Thibaut Pinot: il transalpino della FDJ non ha lasciato spazio agli avversari, dominando in lungo e in largo e andandosi a prendere il successo più importante della carriera. Si è potuta esaltare però anche l’Italia, cosa che raramente accade in una Classica ...

Giro di Lombardia - Nibali : 'Ci ho messo il cuore - le gambe hanno detto no' : È un Vincenzo Nibali un po’ amareggiato, anche se convinto di aver dato tutto quello che aveva e forse anche di più, quello che esce dal Giro di Lombardia. [VIDEO] Il campione del Team Bahrain Merida ha tenuto testa ad un indiavolato Thibaut Pinot fino alla salita di Civiglio, dove il francese si è involato approfittando di un calo dell’avversario. Pinot ha così conquistato la sua prima classica monumento suggellando un finale di stagione da ...

Il cuore del Lombardia è una mattata di Pinot (e Nibali) : Como. Di foglie morte quest’anno ce ne sono state poche tra Bergamo e Como. Quelle giuste per intuire che l’estate è finita, ma nemmeno poi tanto, e che l’autunno è il tempo degli arrivederci. O così almeno nel ciclismo. Perché dopo il Giro di Lombardia qualcosa c’è, ma è come non ci fosse. Corse al

Vincenzo Nibali - maledetta Alpe d’Huez. Tour - Mondiale e Giro di Lombardia sfumati per la follia di uno spettatore : Giovedì 19 luglio 2018, Vincenzo Nibali sgambetta con grande facilità sulle rampe dell’Alpe d’Huez e sembra poter davvero lottare per vincere il Tour de France. Lo Squalo è lì con gli altri big, quasi sembra meditare l’attacco, sembra avere le carte in regola per mettere in ginocchio gli avversari quando all’improvviso succede il patatrac, l’episodio che cambierà l’intera stagione del siciliano, una di quelle ...

Giro di Lombardia 2018 : le pagelle. Thibaut Pinot il più forte - coraggio unico di Vincenzo Nibali - delude Alejandro Valverde : Thibaut Pinot era tra i grandi favoriti e non ha deluso le aspettative, vincendo da padrone il Giro di Lombardia. Secondo posto per uno straordinario Vincenzo Nibali, che si arrende al francese solo sul Civiglio. Terzo il belga Dylan Teuns, mentre resta giù dal podio Alejandro Valverde, grande delusione di giornata. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle del Giro di Lombardia 2018. PAGELLE Giro DI Lombardia ...

Giro di Lombardia : Pinot e Nibali - lo spettacolo del cuore : In risposta all'allungo dello sloveno Roglic, è proprio Nibali a fare la mossa decisiva, che disorienta il campione del mondo Valverde, mette sulle ginocchia Bardet e decide la gara. Pinot, l'uomo ...

Giro di Lombardia 2018 - Vincenzo Nibali un esempio per i giovani. Il cuore dello Squalo oltre una condizione non eccelsa : Col cuore più che con le gambe, con la grinta più che con la birra in corpo, con la generosità e con la classe più che con la brillantezza dei giorni migliori. Vincenzo Nibali ha impartito l’ennesima lezione non solo di ciclismo ma di vita alle nuove generazioni, è un esempio per i giovani, un’icona indelebile dello sport italiano, un uomo capace di giganteggiare in sella a una bicicletta e di scrivere pagine indelebili di storia. La ...