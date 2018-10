Il giorno della Barcolana 50 - edizione da record. E anche la difesa dei migranti veleggia a Trieste : Circa 2700 partecipanti per la regata più grande del mondo. Presente un messaggio politico: lo slogan disegnato da Marina Abramovic, presente la piattaforma Mediterranea

Un Talento al giorno : Mattia Valoti - centrocampista della Spal : Mattia Valoti nel 2014 diventò interamente dell’Albinoleffe che lo cedette in prestito con diritto di riscatto all’Hellas Verona. Ha esordito in Serie A il 27 settembre 2014 contro la Roma all’Olimpico. L’11 gennaio 2015 ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Alla fine della stagione il Verona esercita il diritto di riscatto. Il 23 luglio 2015 viene ceduto in prestito al Pescara. Debutta con i biancazzurri il 9 ...

Modica - si celebrano i 10 anni della scomparsa di Belgiorno : A Modica il 16 ottobre si celebrano i 10 anni della scomparsa dello scrittore e giornalista Modicano Franco Antonio Belgiorno

Eugenie mostra le cicatrici della sua operazione alla scoliosi nel giorno del suo matrimonio : La principessa Eugenie ha strabiliato tutti mentre saliva le scale della cattedrale di St.George per andare a sposarsi col suo compagno storico, Jack Brooksbank. L'abito, che non è passato inosservato è stato creato da Peter Pilotto e Christopher De Vos, fondatori del brand inglese Peter Pilotto. La tiara di diamanti e smeraldi era di Greville, e le è stata donata da Sua Maestà la Regina Elisabetta. Gli orecchini, ...

Un Talento al giorno : Nikola Milenkovic - forte difensore della Fiorentina : Nikola Milenkovic è un difensore centrale forte nel gioco aereo e abile in fase di anticipo. Unisce una grande forza fisica ad un eccellente senso della posizione. Il 16 giugno 2017 viene ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo da parte della Fiorentina. Fa il suo esordio con la maglia viola il 22 dicembre seguente, debuttando da titolare in Serie A nella gara contro il Cagliari. Sigla il suo primo gol in maglia viola il 26 ...

Le botte e le bugie - il giorno della verità su Cucchi Le tappe dell'inchiesta : Roma, 11 ott., Adnkronos, - Colpo di scena oggi alla nuova udienza davanti alla Corte d'Assise del processo sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni, deceduto il 22 ottobre del 2009 all'...

Torino - essere migranti per un giorno. Simulazione shock della Croce Rossa : "Gioco" di ruolo per un gruppo di under 30 che per 24 ore si mettono nei panni di un profugo: il test, a Pinerolo, è aperto a tutti

Regina Elisabetta : ecco il giorno peggiore della sua vita : un lungo regno quello in corso per la Regina Elisabetta II . La sovrana ha dovuto affrontare tragedie ma anche gioie. Ma c'è un giorno peggiore di tutti gli altri nella vita della Regina . Non è ...

Mamma ammalata di cancro muore in un incidente : era il primo giorno di lavoro dopo la fine della radioterapia : Ha combattuto con coraggio il cancro fino all'ultimo giorno. Aveva due bimbi di sei e otto anni e di lavoro faceva l'insegnate. A giugno aveva scoperto di avere un linfoma non Hodgkin,...

Un Talento al giorno : Manuel Lazzari - forte centrocampista della Spal : Manuel Lazzari è un esterno offensivo che gioca prevalentemente come laterale destro di centrocampo, ma all’occorrenza può giocare anche come terzino destro. Possiede grande dinamismo e buona capacità di corsa. Tatticamente si esprime meglio in un 3-5-2. Fa il suo esordio in Serie A il 20 Agosto 2017 allo Stadio Olimpico di Roma nel pareggio esterno di 0-0 contro la Lazio. Nella giornata seguente, il 27 agosto 2017, trova la sua ...

Google aggiorna le impostazioni sulla privacy del Play Store - il giorno della presentazione del Pixel 3 : ... nel quale si è scoperto che una società britannica ha usato i dati di 87 milioni di utenti Facebook per fini di propaganda politica. Leggi anche - Google Plus chiuderà dopo che una vulnerabilità ha ...

Carlotta Mantovan - 'vivo alla giornata - l'amore della gente per Fabrizio mi aiuta ogni giorno' : Quasi sette mesi sono passati da quel maledetto 26 marzo, giorno in cui Fabrizio Frizzi ci ha lasciati. Un dolore immenso per Carlotta Mantovan, sua amata moglie che si è concessa un'intervista con Alfonso Signorini, da domani in edicola con l'ultimo numero di Chi, in cui provare a raccontare quanto accaduto in questo lasso di tempo, fatto di sofferenza e tanto amore. prosegui la letturaCarlotta Mantovan, 'vivo alla giornata, l'amore ...

San Dionigi/ Santo del giorno - il 9 ottobre si celebra il patrono della città di Parigi : Il 9 ottobre si celebra San Dionigi, Santo del giorno: questi è molto amato a Parigi, città della quale è patrono e dove viene ricordato in questa giornata con diverse manifestazioni.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 04:51:00 GMT)

L’Uomo del giorno : Emanuele Belardi - per anni portiere della Reggina : Emanuele Belardi è nato ad Eboli, il 9 ottobre 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, consigliere del CONI Campania. Attualmente responsabile del settore giovanile della Reggina. Inizia la sua carriera agonistica con la Reggina nella stagione 1995-1996, disputando una sola partita nel campionato di Serie B (Reggina-Palermo 4-0). Resta nella squadra amaranto fino al 2004, con una breve parentesi in Serie ...