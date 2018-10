Il futuro di GOG | il supporto alle mod | la rivalità con Steam e quel tweet problematico

eurogamer

(Di domenica 14 ottobre 2018) Quasi 10 anni fa, CD Projekt ha lanciato il proprio store di giochi online chiamato Good Old Games. L'operazione e il suo target erano relativamente limitati: si trattava di un gruppo di persone che tentavano di salvare alcuni vecchi giochi per PC in modo da poterli giocare sui moderni sistemi operativi. I prezzi contenuti, l'ottimo servizio di assistenza e l'assenza di DRM, però, fecero crescere esponenzialmente il business in un modo che, probabilmente, nessuno si aspettava. Oggi, infatti, le cose sono diventate totalmente differenti.Oggi GOG dà impiego a più di 160 persone e non tratta più solo vecchi giochi al punto che la dicitura 'Good Old Games' è stata dimenticata e rimpiazzata dal più semplice acronimo 'GOG'. Oggi, sul sito troverete i più nuovi e ambiziosi titoli indipendenti, come Pathfinder: Kingdom e A Bard's Tale 4, tutti aggiornati da un client simile alo di, ...