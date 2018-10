Il Fuggitivo film stasera in tv 14 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: (Il film consigliato stasera in TV: 'IL FUGGITIVO' domenica 14 ottobre 2018) Segui su: La - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'IL FUGGITIVO' domenica 14 ottobre 2018) Segui su: La - NazzarenoMilane : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - NazzarenoMilane : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Ilè ilin tv domenica 142018 in onda prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Andrew Davis ha come protagonisti Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Fugitive GENERE: Thriller ANNO: 1993 REGIA: Andrew Davis: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Tom Wood, Jeroen Krabbé, Andreas Katsulas, Daniel Roebuck, L. Scott Caldwell, Dick Cusack DURATA: 137 Minuti Ilin tv:Richard Kimble è un famoso chirurgo, felicemente sposato con Helen. Un giorno dopo un’operazione d’emergenza in ospedale, al rientro a casa scopre un intruso con un braccio artificiale. Questi lo aggredisce. ...