Il coraggio di Francesca Fioretti | “Ho reso felice Davide Ora la mia vita deve

dilei

: Belle parole Francesca, ti auguro di avere tanto coraggio, e, nel mio piccolo, ti sono vicino. - DavideRossi20 : Belle parole Francesca, ti auguro di avere tanto coraggio, e, nel mio piccolo, ti sono vicino. - cavramingo : @Francesca_Me Non ho il coraggio di guardarlo stasera... domani su raiplay. Dopo aver visitato Auschwitz mi è diven… - Francesca_per_A : il non coraggio di telefonarti.... -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Fragile, piccola eppure incredibilmente forte:si racconta a quasi otto mesi dalla morte diAstori. Il 4 marzo scorso la suaè cambiata per sempre. Si è fermata, distrutta da un destino tragico e crudele, che le ha strappato via il compagno, l’amico, l’amante, ma soprattutto il padre di sua figlia. Da allora i giorni hanno iniziato a scorrere in modo diverso, segnati da un dolore che non passa, costante e sempre presente, ma cheha saputo trasformare e domare. L’ha fatto per Vittoria, la bambina nata nel 2016 e frutto di una relazione piena di promesse e di sogni. Il successo al Grande Fratello, il lavoro di modella e l’arrivo a Milano, l’esistenza diaveva subito una svolta inaspettata quando, nel 2013, aveva incontratoAstori. Lui calciatore bello e promettente, lei ex gieffina ...