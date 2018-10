I bimbi stranieri esclusi dalla mensa | raccolti 60mila euro in 48 ore «Stop alle

Mensa negata ai bimbi stranieri a Lodi - interviene il ministro Bussetti : coniugare diritti con doveri delle famiglie : "Sono certo che si troveranno le giuste soluzioni che tengano insieme i diritti dei bambini e i doveri delle famiglie di rispettare le modalità di accesso ai servizi". Lo ha detto il ministro dell'...

Il caso della mensa per i bimbi stranieri di Lodi : Milano, 13 ott., askanews, - Polemica sulla nuova delibera a firma leghista che impone ai genitori extracomunitari alcune restrizioni per beneficare delle agevolazioni previste per mense scolastiche e ...

Lodi - bimbi stranieri esclusi da mense. Bussetti : si cerchi soluzione - : Un'ordinanza della sindaca leghista Casanova ostacola l'accesso alle agevolazioni per i servizi scolastici ai figli di stranieri e centinaia di bambini vengono esclusi. Il ministro dell'Istruzione: "...

Monfalcone - classi con massimo il 45% di bimbi stranieri : "classi con massimo il 45% di bimbi stranieri". È quanto stabilito in uno degli asili di Monfalcone, in provincia di Gorizia.Una soluzione scelta per evitare che i bambini italiani possano rimanere indietro con le attività didattiche e che si possano creare programmi scolastici più equilibrati.Il provvedimento è stato molto apprezzato dai genitori e una mamma italiana, sollevata dalla nuova misura per l'anno scolastico appena iniziato, ha ...