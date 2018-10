Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia

Mossa inaspettata di Huawei e Honor : lista smartphone che riceveranno gesture a schermo intero : Ci sono alcune funzioni che saranno destinate solo agli smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, ma da oggi 13 ottobre sappiamo che alcune novità importanti andranno anche oltre questa barriera per device meno recenti, o comunque meno evoluti dal punto di vista hardware. Il produttore cinese, dopo aver fatto passi in avanti nello sviluppo della beta che a breve consentirà la piena distribuzione ...

Honor Play - Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Honor Play (solo in versione beta), Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere anche in Italia l'aggiornamento ad Android 9 Pie. Contenti, vero? L'articolo Honor Play , Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da Tutto Android .

Honor 7X riceve la GPU Turbo a partire dall’India : Honor 7X sta iniziando a riceve re un nuovo aggiornamento software che introduce la GPU Turbo , le ultime patch di sicurezza e non solo. L'articolo Honor 7X riceve la GPU Turbo a partire dall’India proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 sembrerebbe aver già iniziato a ricevere Android 9 Pie in Cina : Honor 10 sembrerebbe aver già iniziato a ricevere Android 9 Pie e la EMUI 9 in Cina mediante un aggiornamento OTA. L'articolo Honor 10 sembrerebbe aver già iniziato a ricevere Android 9 Pie in Cina proviene da TuttoAndroid.