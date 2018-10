Henry nuovo allenatore del Monaco | Deschamps felice | “non ho consigli da dargli | sa

Ufficiale Henry nuovo tecnico Monaco : ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Sono fiero di annunciare che ho accettato l'incarico di allenatore del Monaco. Negli ultimi mesi avevo ricevuto varie proposte, ma il Monaco è una parte speciale di me, visto ...

Thierry Henry è il nuovo allenatore del Monaco : L’ex calciatore francese Thierry Henry è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra del Monaco, il club del Principato che disputa la Ligue 1 francese. Per Henry sarà la prima esperienza da allenatore, dopo essere stato assistente della nazionale belga ai The post Thierry Henry è il nuovo allenatore del Monaco appeared first on Il Post.

Monaco - esonerato Jardim : Henry è il favorito per diventare nuovo allenatore : Leonardo Jardim non è più l'allenatore del Monaco. La notizia, nell'aria da qualche giorno, è stata ufficializzata dal club monegasco con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il favorito ora per ...