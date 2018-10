Guardiola non chiude a un futuro in Serie A

Sassuolo - De Zerbi : 'Milan? Non ne usciamo ridimensionati. Emozionante tornare a Napoli - Guardiola il migliore' : In questa occasione ha parlato in esclusiva a Sky Sport Roberto De Zerbi, che ha parlato a pochi giorni dal doloroso KO contro il Milan: "È una battuta d'arresto - ha spiegato - Guardando la partita ...

Guardiola su Simeone : “All’inizio non apprezzava il mio calcio” : In una lunga chiacchierata a “Universo Valdano”, trasmissione dell’emittente Movistar Plus, Pep Guardiola ha raccontato qualche aneddoto relativo alla sua esperienza sia da calciatore che da allenatore. Tra questi episodi, uno curioso riguarda Simeone – agli esordi in panchina – che, dopo aver assistito a un allenamento del Barcellona, confidò al tecnico spagnolo di non amare il suo gioco. Guardiola ha ...

Emery - trucco senza fortuna : campo non annaffiato per battere Guardiola : L'unica macchia in stagione risale allo scorso 25 agosto, quando il neopromosso Wolverhampton è riuscito ad imporre l'1-1 al Molineux. Impresa non da poco considerando che il Manchester City , ...

Gattuso : 'Prima cuore e grinta - ora Guardiola? Non ascolto nessuno' : «Non mi presto a questo gioco mediatico: prima mi giudicavate solo cuore e grinta, adesso mi accusate di fare il fenomeno come fossi il nuovo Guardiola tutto possesso palla. Se dovessi ascoltare tutti ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep Guardiola, ...

