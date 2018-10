Guardiola | «Futuro in Italia? Perché no | il Sassuolo di De Zerbi mi esalta»

Festival dello Sport - Guardiola : "Futuro in Italia? Perché no..." : Tre degli allenatori più vincenti della storia del calcio si sono incontrati oggi a Trento nell'ultima giornata del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dalla Regione ...

Guardiola annuncia i piani per il futuro : “Ecco dove vorrei chiudere la carriera” : Pep Guardiola sta inseguendo l’obiettivo Champions League ormai da diversi anni: dopo le due con il Barcellona, ci ha provato con il Bayern Monaco senza riuscirci e anche col Manchester City finora non è andata meglio. In ogni caso l’ex tecnico blaugrana ha le idee chiare per il futuro: il suo desiderio, infatti, è quello di chiudere la carriera dove tutto è iniziato nel 2007, cioè nella Cantera della squadra catalana. È ...