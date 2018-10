Guardiola esalta De Zerbi | “ammiro il calcio del Sassuolo”

Guardiola esalta De Zerbi : "Sassuolo - un calcio molto propositivo" : Lo spagnolo, con Sacchi e Ancelotti al Festival dello Sport di Trento per un dibattito sulla bellezza dello sport, non chiude a un futuro in Italia: "Perché no"

Guardiola : «Futuro in Italia? Perché no - il Sassuolo di De Zerbi mi esalta» : In occasione del Festival dello Sport di Trento, Guardiola, Sacchi e Ancelotti hanno parlato del calcio italiano ed estero