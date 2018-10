Guarda in alto film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di domenica 14 ottobre 2018)inè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Fulvio Risuleo ha come protagonisti Giacomo Ferrara e Aurelia Poirier. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEinal: scheda DATA USCITA: 18 ottobre 2018 GENERE: Drammatico ANNO: 2017 REGIA: Fulvio Risuleo: Giacomo Ferrara, Aurelia Poirier, Ivan Franek, Louel, Claudio Spadaro, Emilio Gavira, Alida Calabria, Cristian Di Sante DURATA: 90 Minutiinal: trama Sui tetti di Roma esiste una comunità con le sue regole e le sue abitudini. Teco, un giovane panettiere, in un momento di pausa dal lavoro sale sul tetto ed è testimone dell’intrigante caduta di uno strano uccello. Il giovane fornaio si ...