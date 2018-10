Grecia Colmenares a Domenica Live con il fidanzato di 29 anni | Quando conosco una

Mara Venier - Grecia Colmenares fa la gaffe con Barbara d'Urso : 'E' Domenica in' : Gelo a Domenica Live . Grecia Colmenars chiama Domenica In la trasmissione di Barbara d'Urso . Peccato che Domenica In sia esattamente la trasmissione rivale, quella condotta da Mara Venier . Brividi. ...

Grecia Colmenares fa una gaffe. Barbara d’Urso : “Faremo un regalo a Rai 1” : Barbara d’Urso replica a Grecia Colmenares: “Un regalo alla concorrenza” Grecia Colmenares è uno degli ospiti di punta del nuovo appuntamento di Domenica Live. Purtroppo, l’attrice più famosa delle soap opera ha commesso una terribile gaffe prima di entrare negli studi di Cologno. Cosa è successo? L’indimenticabile Manuela voleva comunicare ai suoi fan dell’ospitata al programma di Barbara d’Urso, ma ...

Domenica Live - anticipazioni e ospiti 14 ottobre : Giorgio Manetti - Grecia Colmenares - Valerio Merola - Bobby Solo e… : Mentre la diatriba sugli ascolti tv continua, oggi Barbara d’Urso torna alla guida di Domenica Live con tanti ospiti. Venerdì a Pomeriggio 5 ha annunciato “10 esclusive” confermando che tre di queste saranno proprio legate alla presenza in studio di Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over e grande amore di Gemma Galgani, l’attrice Grecia Colmenares, volto storico delle soap anni ’80-’90, che oggi sarà in ...

