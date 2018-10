Grazie Alberto Angela per avere raccontato gli «abissi della storia»

“Grazie ad Alberto Angela - dopo 75 anni - ho riconosciuto in un murales il nazista che voleva portare via mia madre” : "Sono sicura, non può trattarsi che di lui: l'uomo ritratto nel murales di una villa a Broccostella e mostrato da Alberto Angela in tv è il militare nazista che 75 anni fa, durante la Seconda guerra mondiale, tentò di rapire mia madre davanti ai miei occhi". Lo sguardo della tenera Anita non lascia trapelare alcun segno di incertezza quando decide di raccontarci la sua storia. A 7 decenni di distanza, infatti, una puntata di ...