Gravina saluta l’esordio di Berlusconi al Monza

(Di domenica 14 ottobre 2018) “e’ un testimone e riferimento di successo di una pagina importante della storia del calcio italiano. Siamo felici che abbia deciso di rientrare nel mondo del calcio partendo dalla nostra Lega”. Con queste parole, il presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, Gabriele, accoglie Silvio, atteso domani all’ ‘esordio’ in tribuna al Brianteo per la partita di serie C tra ildi cui è diventato da poco proprietario e la Triestina. “Ringraziamo Silvioed Adriano Galliani per il contributo di idee e progettualità che che stanno dando e continueranno a dare al calcio – prosegue-. Abbiamo bisogno di energie intellettuali, finanziarie capaci di accendere emozioni. Oggi, con la scesa in campo di, ci sentiamo più forti”. SCARICA GRATIS L’APP DI ...