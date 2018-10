Grande Fratello Vip | sospetto sessuale sulla marchesa d' Aragona | ' Non è una donna' Cosa

Elia Fongaro squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Il gesto vietato : l’angoscia della rete - ecco perché : Elia Fongaro rischia l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip? Proprio in queste ore, questa voce gira incessantemente tramite Twitter: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:38:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi verso il 'suicidio'. Mediaset non smentisce : 'Perché rischiano il disastro' : Nessuna smentita da Mediaset : il Grande Fratello Vip va verso la doppia programmazione. Due puntate a settimana, lunedì e giovedì, a partire dal 22 e 25 ottobre. Ma proprio quest'ultima data sta ...

Elia Fongaro rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip? : GF Vip: Elia Fongaro a rischio squalifica? Elia Fongaro squalificato dal Grande Fratello Vip? Purtroppo potrebbe accadere e lo scopriremo solo nella puntata di domani sera in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini. Ieri sera, sabato 13 ottobre, Grande Fratello Vip ha deciso di far divertire i concorrenti organizzando una festa anni ’70, trasformandoli in perfetti hippie. L’entusiasmo è stato ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e le Provvedi in vasca da bagno. Mano sott'acqua - la regia impazzisce : Il momento più piccante del Grande Fratello Vip finora. Dalla doccia si passa al bagno, e la regia... ci sguazza. Nella vasca, piccolissima, ci entrano le bellezze della casa, Giulia Salemi , Martina ...

Grande Fratello Vip 2018 - Valerio Merola a Verissimo : «Vallettopoli mi ha segnato e ha ucciso Gigi Sabani» : 'Sono un gladiatore dall'animo fragile, io ho subito delle ingiustizie. È qualcosa che ti abbatte, che non ti dà la forza di reagire. E si hannno conseguenze per tutta la vita' . Così Valerio Merola a ...

Grande Fratello Vip - paura fuori dalla Casa : «Siete delle me***». Ecco cosa sta succedendo : Parole grosse e insulti fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi aggiornamenti su Leggo.it. La scorsa notte, mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a...

Grande Fratello Vip : Aida Nizar concorrente con Cristiano Malgioglio? : Aida Nizar e Malgioglio al GF Vip per risollevare gli ascolti? Aida Nizar concorrente de Grande Fratello Vip? È questa l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore e a lanciarla è stata proprio la spagnola. Sui social, infatti, la concorrente al centro delle polemiche della quindicesima edizione del Grande Fratello classico targato Barbara D’Urso, sarebbe pronta a tornare nella Casa. Da tempo Aida Nizar si era candidata per ...

Giulia Salemi fuori di seno al Grande Fratello Vip/ Coccole con Francesco Monte : poi l’incidente hot : Giulia Salemi fuori di seno nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella infatti, in maniera accidentale ha avuto un piccolo problema mentre si coccolava con Francesco Monte.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:34:00 GMT)

Maurizio Battista abbandona la casa del Grande Fratello Vip : Colpo di scena al Grande Fratello Vip 3, dove Maurizio Battista nella mattinata di ieri ha deciso di abbandonare la casa di Cinecitta'. Con un comunicato ufficiale è stata resa nota la sua volonta' anche ai compagni di avventura, i quali hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Per non ben precisati motivi personali il comico romano è ufficialmente fuori dal reality show di Ilary Blasi e Alfonso Signorini [VIDEO], dopo sole tre settimane di ...

Grande Fratello Vip – Un concorrente abbandona il gioco : Maurizio Battista alza bandiera bianca per problemi personali : Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip: motivi personali alla base della drastica scelta del comico Il Grande Fratello Vip registra il primo abbandono volontario della sua terza edizione. Maurizio Battista, che già da qualche giorno aveva manifestato il suo malessere nella permanenza nella casa, ha deciso di abbandonare il gioco per tornare alla sua vita di sempre. Il concorrente si è detto dispiaciuto per la scelta presa per ...

