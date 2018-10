Gossip | Francesco Monte ' gela' la Salemi | ' Non voglio passare per il tuo fidanzatino'

Gossip : Francesco Monte sminuisce la storia con Teresanna e la simpatia con la Salemi : La vita privata di Francesco Monte continua a far discutere: da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello VIP, il pugliese è costantemente al centro dell'attenzione per quello che dice sulle sue ex o recenti fiamme. Oltre che per aver sminuito la simpatia che è nata tra le mura di Cinecitta' con Giulia Salemi, nelle ultime ore il ragazzo ha fatto storcere il naso di alcuni fan parlando della relazione che ha avuto con Teresanna Pugliese ...

Gossip - Di Benedetto : 'Francesco Monte all'Isola era una persona - nella vita è un altro' : paola di Benedetto è tornata a parlare del suo ex più famoso: Francesco Monte. Intervistata da Spy sulla sua attuale relazione con Federico Rossi, la modella non ha potuto non commentare il breve flirt che ha avuto con il tronista dopo l'Isola dei famosi. Madre Natura, però, si è detta molto delusa della persona che il pugliese ha dimostrato di essere dopo il reality: secondo lei, infatti, il concorrente del GF VIP è molto diverso [VIDEO]da come ...

FRANCESCO MONTE/ Il ricordo di Cecilia Rodriguez e il Gossip su Silvia Provvedi (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE tra il ricordo di Cecilia Rodriguez e il gossip su Silvia Provvedi: l'ex tronista sempre più protagonista delle dinamiche del Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:38:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Giulia Salemi contesa da Elia Fongaro e Francesco Monte? Scoppia il Gossip : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Giulia Salemi contesa da Elia Fongaro e Francesco Monte? Si infiamma prima dell'inizio la Casa più spiata d'Italia(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 04:05:00 GMT)

Gossip : Francesco Monte potrebbe essere estromesso dal GF per volere di Antonio Ricci : Francesco Monte fuori dal cast del Grande Fratello VIP 3? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da poco più di 24 ore, cioè da quando Dagospia ha lanciato in esclusiva la notizia del presunto allontanamento del giovane dal format di Canale 5. Il sito 361Magazine, poi, ha provato a fare chiarezza su questa vicenda spiegando che ci sarebbe Antonio Ricci dietro alla possibile estromissione del tronista dal programma ...

Gossip Uomini e Donne - la tronista Mara potrebbe aver avuto un flirt con Francesco Monte : Tra i nuovi protagonisti di Uomini e Donne vi è anche la bella Mara Fasone, scelta dalla produzione come nuova tronista di questa edizione del programma di Canale 5 che proprio oggi ha riaperto i battenti in televisione. La bella Mara non è passata inosservata in primis per la sua bellezza ma anche per il suo triste passato, fatto di povertà e difficoltà economiche, che ha scelto di raccontare nel video di presentazione. Ma a quanto pare nel ...

Uomini e Donne Gossip : nel passato della nuova tronista Mara c’è Francesco Monte? : gossip Uomini e Donne, Mara Fasone corteggiatrice di Francesco Monte? Lo scoop Uno scoop vero e proprio quello lanciato dal blog Il Vicolo delle News. Torniamo a parlarvi della nuova e bellissima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. A quanto pare, secondo le lettrici del sito web appena citato, nel passato della ragazza […] L'articolo Uomini e Donne gossip: nel passato della nuova tronista Mara c’è Francesco Monte? proviene ...

Uomini e Donne Gossip : Sara Affi Fella smentisce il flirt con Stefano - fratello di Francesco Monte : Uomini e Donne, Sara Affi Fella smentisce “l’inciucio” tra lei e Stefano, il fratello di Francesco Monte: ecco quello che è successo Chi segue Sara Affi Fella sui social sa che l’ex tronista, al momento, non si trova in Italia ma ad Amsterdam, per motivi di lavoro. Con lei, in questi giorni, anche il team […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella smentisce il flirt con Stefano, fratello di Francesco ...