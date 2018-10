Golf | per il QN Challenge un finale da favola

Golf - PGA Tour 2019 : Marc Leishman si aggiudica il CIMB Classic con un ultimo round perfetto : Marc Leishman conclude la sua settimana di gloria esibendosi in un solido quarto round nel CIMB Classic (montepremi 7 milioni di dollari). L’australiano si aggiudica la tappa del PGA Tour 2019 (in collaborazione con l’Asian Tour) con il punteggio complessivo di -26 (262 colpi) e ben 5 lunghezze di margine sugli sconfitti che portano il nome dell’argentino Emiliano Grillo e degli americani Chesson Hadley e Bronson Burgoon. ...

Golf – British Masters : Pepperell leader - Pavan sesto : Eurotour: nel British Masters Eddie Pepperell resta leader, Andrea Pavan sesto. Il romano a cinque colpi dalla vetta. Recupera Tommy Fleetwood, cede Francesco Molinari Andrea Pavan è risalito dal 31° al sesto posto con 212 (73 72 67, -4) colpi, dopo un 67 (-5) miglior score di giornata, e potrà competere per obiettivi importanti nel giro finale dello Sky Sports British Masters, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato ...

Golf - European Tour 2018 : al British Masters gran terzo giro di Andrea Pavan che è sesto - Pepperell consolida il comando : Finalmente, al British Masters 2018, le condizioni meteorologiche hanno reso possibile la conclusione integrale di un giro, in questo caso il terzo. Al comando resta l’inglese Eddie Pepperell, che consolida la propria leadership girando in 71 colpi e trovandosi così a quota -9 complessivamente. Già vincitore del Qatar Masters, Pepperell sta cercando di rifarsi del secondo posto del Portugal Masters ottenuto poco prima della Ryder Cup. A ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell al comando del British Masters dopo due giri - ok Manassero - Pavan e i due Molinari : Le condizioni meteo non felicissime, combinate con l’oscurità, non consentono di concludere completamente il secondo giro dello Sky Sports British Masters, in corso sul par 72 del Walton Heath Golf Club. In questa complessa situazione, emerge chiaro leader Eddie Pepperell, autore di un -3 di giornata che lo issa a un complessivo -8, con tre colpi di vantaggio sull’altro inglese Matt Wallace (oggi pari con il par) e sul francese ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : al maschile titolo all’australiano Karl Vilips - ottavo posto per Andrea Romano : Andrea Romano chiude all’ottavo posto nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha pagato a caro prezzo la prestazione sottotono odierna, con un +4 che lo ha portato a terminare con cinque colpi sopra il par e dover dire così addio alla zona medaglie. Il titolo è stato conquistato dall’australiano Karl Vilips, che ha fatto della costanza l’arma vincente, chiudendo con un -4 dopo il -1 del round conclusivo. ...

Olimpiadi Giovanili - argento per Alessia Nobilio nel Golf individuale : Alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires un altro ottimo risultato per gli atleti azzurri arriva dal golf. Aessia Nobilio ha conquistato la medaglia d'argento al playoff di spareggio nell'individuale ...

LIVE Olimpiadi Giovanli 2018 in DIRETTA : 11 ottobre. Ceccon fuori in batteria nei 100 sl - attesa per De Tullio e Calloni negli 800 sl! Alessia Nobilio sogna l’oro nel Golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, quinta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-5 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie Grande attesa anche nel nuoto con Thomas Ceccon reduce da una fantastica doppietta (oro e argento) nella giornata di ieri. attesa anche per Federico Burdisso, che può dire la sua come il compagno nei 50 farfalla. attesa anche per l’ultimo ...

Golf – Giochi Olimpici giovanili : Nobilio e Romano in corsa per le medaglie : In Argentina la milanese Alessia Nobilio leader con l’australiana Grace Kim, l’azzurro Andrea Romano al quinto posto Alessia Nobilio è rimasta al comando e Andrea Romano è al quinto posto negli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi giovanili che si concludono con la disputa del terzo giro sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Nel torneo femminile Alessia Nobilio (140 – 68 72, par) è stata ...

Golf – Al Gc Crema Resort l’Open d’Italia per disabili : Il Golf per l’inclusione: al GC Crema Sport l’Open d’Italia disabili-Sanofi Genzyme. Dall’11 al 12 ottobre in gara Golfisti paralimpici provenienti da numerose nazioni, per un torneo che abbina l’aspetto sportivo alla finalità sociale Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. l’Open d’Italia disabili – Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club ...

Sempre più turisti scelgono la nave per arrivare a Olbia e Golfo Aranci : I dati dei primi otto mesi del 2018. Numeri in crescita per il porto di Olbia che nel periodo gennaio-agosto 2018 arriva a 2.104.801 passeggeri contro 2.054.634 dello stesso periodo dello scorso anno: ...

Morto in moto sulla strada per Golfo Aranci - continua la raccolta fondi per la famiglia di Gianluca : continua la raccolta fondi. Non si danno pace amici e parenti di Gianluca Carta, residente da anni a Telti, Morto a soli 34 anni in un incidente stradale gravissimo sulla strada per Golfo Aranci. L'...

Golf - Dunhill Links – Tyrrell Hatton tenta il bis - Pavan e Molinari ancora in lotta per il titolo : Tyrell Hatton in testa al Dunhill Links, davanti a Frase, Gallacher e Fleetwood (terzi): quinto Pavan, 12° Molinari, ancora in lotta per il successo finale Andrea Pavan, quinto con 206 (72 63 71, -10), ha perso la leadership nell’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), ma potrà comunque competere per il titolo nel giro finale insieme a Edoardo Molinari, salito dal 12° al settimo posto con 207 (73 66 68, -9). Ha ceduto terreno ...

Golf – Mondiale per atleti non vedenti : trionfo azzurro nella categoria B1 - Chiara Pozzi Giacosa vince il titolo : Sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici belle prove anche di Calcaterra, Palmieri e Ghiggeri Anche il Mondiale blind si è colorato d’azzurro. Chiara Pozzi Giacosa, infatti, si è imposta con 240 colpi nella categoria B1 Ladies del 12° ISPS Handa World Blind Golf Championships, ossia il campionato Mondiale per atleti non vedenti che si è svolto sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici. Un evento, rientrato nel Progetto Ryder Cup 2022 ...