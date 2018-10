Golf – Olympic Youth Games | Italia al secondo posto quando manca un giro alla fine della

Golf – Youth Olympics Games : Italia leader dopo un giro nella gara a squadre : Grande partenza di Andrea Romano, autore di una “buca in uno”, e di Alessia Nobilio, che conducono il torneo con tre colpi di vantaggio sulla Thailandia e cinque su Stati Uniti e Svizzera L’ Italia (Andrea Romano, Alessia Nobilio) è al comando con 57 (-13) colpi dopo il primo giro , giocato con formula fourballs, del torneo a squadre di Golf agli Youth Olympic Games , ossia le Olimpiadi Giovanili, che si sta svolgendo sul percorso ...

Golf – Youth Olympic Games - Andrea Romano e Alessia Nobilio rappresentano l’Italia in Argentina : l’Italia fu protagonista nella precedente edizione del 2014 in Cina con Renato Paratore che conquistò l’oro individuale e poi il bronzo a squadre insieme a Virginia Elena Carta Andrea Romano e Alessia Nobilio difendono i colori azzurri agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili che si stanno svolgendo a Buenos Aires in Argentina, e dove la gara di Golf individuale (maschile e femminile con formula stroke play) avrà luogo dal ...