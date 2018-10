Golf | Eurotour – Eddie Pepperell vince lo Sky Sports British Masters | 16° posto per

Golf – Eurotour - al Czech Masters Pavan fa il campione : Andrea è leader ad un giro dal termine : A un giro dal termine la coppia composta da Andrea Pavan e Padraig Harrington ha tre colpi di vantaggio su Gavin Green. In alto anche Bertasio (5°) Un grande Andrea Pavan (199 – 65 69 65, -17), grazie a un gioco impeccabile sottolineato da un 65 (-7), si è portato al comando insieme all’irlandese Padraig Harrington (199 – 66 68 65) a un giro dal termine del D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga ...

Golf - Eurotour : Pavan migliora la sua posizione al Real Czech Masters : Nel D+D Real Czech Masters il malese Gavin Green in vetta. Paratore 36°, out Manassero Un ottimo Andrea Pavan, da quinto a terzo con 134 (65 69, -10) colpi, ha consolidato la sua posizione in alta classifica nel D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga nella Repubblica Ceca. Si sono ben difesi Nino Bertasio, 19° con 137 (66 71, -7), e Renato Paratore, 36° con 139 (67 72, -5), mentre è uscito al ...

Golf - Eurotour : Andrea Pavan terzo - Bertasio diciannovesimo : Roma, 24 ago., askanews, - Un ottimo Andrea Pavan, da quinto a terzo con 134, 65 69, -10, colpi, ha consolidato la sua posizione in alta classifica nel D+D Real Czech Masters sul percorso dell'...

Golf - Eurotour : Pavan - Manssero - Bertasio e Paratore al Real Czech Masters : Pavan, sesto in Svezia, cerca conferme al Real Czech Masters: Manassero, Bertasio e Paratore alla ricerca della continuità Matteo Manassero, Renato Paratore, Nino Bertasio e Andrea Pavan sono i quattro azzurri in campo nel D+D Real Czech Masters (23-26 agosto), torneo che anticipa di una settimana il Made in Denmark, ultima gara che definirà la composizione della squadra europea di Ryder Cup (Francia, 28-30 settembre). Sul percorso ...

Golf – Eurotour - Waring e Aiken al comando : Bertasio nella top ten : Oltre a Bertasio, tra gli italiani in buona classifica anche Andrea Pavan (21°) ed Edoardo Molinari (26°) L’inglese Paul Waring (198 – 66 63 69, -12) e il sudafricano Thomas Aiken (66 65 67) sono al vertice del Nordea Masters (European Tour), che si gioca sul percorso dell’Hills GC (par 70), a Gothenburg in Svezia, dove Nino Bertasio si è portato dal 34° al nono posto con 204 (70 68 66, -6) colpi e hanno perso qualche posizione, rimanendo ...

Golf - splendido riconoscimento per Francesco Molinari : l’azzurro nominato Golfista del mese dell’Eurotour : L’italiano è stato nominato Golfista del mese di luglio dell’European Tour per la sua straordinaria vittoria nell’Open Championship Francesco Molinari è stato nominato “Hilton Golfer of the Month for July”, ossia Golfista del mese di luglio dell’European Tour, per la sua straordinaria vittoria nell’Open Championship, primo italiano a imporsi in un major. l’azzurro è alla seconda nomina stagionale, dopo aver ottenuto quella di maggio ...