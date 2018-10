Golf | European Tour 2018 | Eddie Pepperell vince il British Masters Indietro Francesco

Golf - European Tour 2018 : al British Masters gran terzo giro di Andrea Pavan che è sesto - Pepperell consolida il comando : Finalmente, al British Masters 2018, le condizioni meteorologiche hanno reso possibile la conclusione integrale di un giro, in questo caso il terzo. Al comando resta l’inglese Eddie Pepperell, che consolida la propria leadership girando in 71 colpi e trovandosi così a quota -9 complessivamente. Già vincitore del Qatar Masters, Pepperell sta cercando di rifarsi del secondo posto del Portugal Masters ottenuto poco prima della Ryder Cup. A ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell al comando del British Masters dopo due giri - ok Manassero - Pavan e i due Molinari : Le condizioni meteo non felicissime, combinate con l’oscurità, non consentono di concludere completamente il secondo giro dello Sky Sports British Masters, in corso sul par 72 del Walton Heath Golf Club. In questa complessa situazione, emerge chiaro leader Eddie Pepperell, autore di un -3 di giornata che lo issa a un complessivo -8, con tre colpi di vantaggio sull’altro inglese Matt Wallace (oggi pari con il par) e sul francese ...

Golf - European Tour 2018 : allo Sky Sports British Masters c’è un trio inglese al comando - indietro Francesco Molinari e gli altri 5 italiani : Si è compiuto oggi il primo giro dello Sky Sports British Masters, che si disputa al Walton Health Golf Club ed ha una lunghissima storia alle spalle (in cui entra anche il successo di un italiano, Baldovino Dassù, nel 1975). Al comando, dopo le prime 18 buche, c’è un trittico di giocatori inglesi: Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace, tutti a 5 colpi sotto il par 72 di questo percorso, che per la prima volta ospita il torneo. ...

Golf - European Tour 2018 : l’Alfred Dunhill Links Championship va a Lucas Bjerregaard - quinto Andrea Pavan : Va al danese Lucas Bjerregaard l’Alfred Dunhill Links Championship dell’European Tour di Golf: il giocatore europeo si è imposto con un ultimo giro in 67 per un complessivo 273 (-15). In Scozia hanno chiuso alla piazza d’onore gli inglesi Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, con il primo che veniva da due vittorie consecutive ed ha buttato il tris dissipando un vantaggio di cinque colpi nelle ultime buche del tracciato: per entrambi ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship - Edo Molinari e Paratore a ridosso dei primi : Andrea Pavan vola al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito dell’European Tour 2018. L’alfiere azzurro guida la classifica a metà gara grazie ad una tornata strepitosa, conclusa con 9 colpi sotto il par senza alcuna sbavatura. Pavan ha scalato la classifica, acquisendo fiducia con 4 birdie di fila tra le buche 1 e 4 e prendendo quota col passare dei minuti, fino ad agganciare ...

Golf - European Tour 2018 : all’Alfred Dunhill Links Championship ci sono Fraser e Wallace al comando - bene quattro dei cinque italiani : Dopo le emozioni della Ryder Cup, torna in campo l’European Tour 2018, e lo fa in Scozia con uno dei suoi tornei più affascinanti, l’Alfred Dunhill Links Championship, che si gioca su tre percorsi differenti: Carnoustie, Kingsbarns e l’Old Course di St. Andrews. Al comando si collocano, entrambi con 68 colpi (4 sotto il par), l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace, che oggi hanno girato rispettivamente ...

Golf - European Tour 2018 : Tom Lewis completa la rimonta e trionfa nel Portugal Masters! Scivola indietro Renato Paratore : Tom Lewis completa la rimonta e conquista il Portugal Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, in Portogallo. L’inglese, galvanizzato dal terzo giro concluso con 10 colpi sotto il par, ha piazzato il sorpasso sull’australiano Lucas Herbert alla seconda buca dell’ultimo round, per poi allungare gradualmente sul suo ...

Golf - European Tour : al Portugal Masters c’è Lucas Herbert in testa da solo dopo tre giri. Renato Paratore in lotta per il podio : Si è chiuso il terzo giro del Portugal Masters sul par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura. Al comando si posiziona l’australiano Lucas Herbert, autore di un giro in 64 colpi, il che gli vale il -19 complessivo. A due colpi di distanza c’è l’inglese Tom Lewis, che ha realizzato la miglior prestazione odierna (61). Terzo posto in coabitazione, a -15, per lo svedese Marcus Kinhult e l’altro inglese Eddie ...

Golf - European Tour 2018 : al Portugal Open Renato Paratore è quinto dopo due giri. Fisher - Herbert e Pepperell insieme al comando : Si è concluso da poco il secondo giro del Portugal Open, in corso di svolgimento sul par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura. Nell’ultima prova dell’European Tour che precede la Ryder Cup sono tre i giocatori al comando: gli inglese Oliver Fisher ed Eddie Pepperell hanno raggiunto a -12 l’australiano Lucas Herbert. Particolarmente spettacolare è stata la prova di Fisher, che dopo aver effettuato un primo giro ...

Golf - European Tour 2018 : Luca Herbert svetta in testa al Portugal Masters - ottimo sesto Renato Paratore : L’australiano Lucas Herbert vola al comando del Portugal Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, in Portogallo. Herbert ha concluso il primo round con 8 colpi sotto il par, frutto di una prestazione superba al cospetto di una platea di avversari di assoluto rilievo. Alle sue spalle, infatti, c’è un terzetto ...

Golf - European Tour 2018 : Ashun Wu vince in rimonta il KLM Open - beffato Chris Wood. Ventesimo posto per Andrea Pavan : Ashun Wu si aggiudica il KLM Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del The Dutch, in Olanda. Il cinese ha prevalso con un rush finale impressionante, nel corso del quale è riuscito a scavalcare l’esperto inglese Chris Wood, che a 5 buche dal termine disponeva di ben due colpi di vantaggio sull’asiatico. Wu, in particolare, ha effettuato il ribaltone con uno ...

Golf - European Tour 2018 : al KLM Open Chris Wood in vetta dopo tre giri. 12° Andrea Pavan - più indietro Manassero - Paratore e Bertasio : Si è concluso il terzo giro del KLM Open di Spijk, in Olanda. Il torneo, valido per l’European Tour, vede al comando l’inglese Chris Wood, che sul par 71 dell’Open olandese guida con un complessivo -13, avendo girato sei colpi sotto il par nella giornata. dopo il secondo posto all’Open di Francia, per l’inglese si presenta la possibilità di tornare a vincere sul Tour europeo a distanza di due anni dall’ultima ...