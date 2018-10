Gli italiani sono veramente “drogati” dal glutine?

Gentiloni : «Con M5s-Lega in fumo le fatiche deGli italiani» Zingaretti : «Esiste un modello alternativo all'odio» : Abbiamo risanato l'economia e non dobbiamo né vergognarcene né rinnegarlo, abbiamo stroncato il traffico di esseri umani, e ringrazio in particolare il ministro Minniti', ha detto Gentiloni parlando ...

Gentiloni a Piazza Grande attacca il governo : “In fumo le fatiche deGli italiani - in pochi mesi tanti danni” : L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, attacca il governo partecipando a Piazza Grande, l'iniziativa organizzata per lanciare la candidatura alla segreteria del Pd di Nicola Zingaretti: "Le decisioni del governo sono state poche ma i danni tanti. In quattro mesi si rischia di mandare in fumo gli sforzi degli italiani di anni".Continua a leggere

Pd - Zingaretti : da governo taGli e debiti. Gentiloni : in fumo fatica deGli italiani : La convention del governatore del Lazio per lanciare la sua candidatura alle primarie. L'ex premier: "I dem motore di un'alleanza che vada oltre il partito"

Piazza Grande - Zingaretti : “C’è alternativa all’odio” Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche deGli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. «Credo che siamo qui perché l’Italia ha bisogno di due cose, tra le tante: ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo e di un’immensa, straordinaria iniezione di gi...

Piazza Grande - Gentiloni : 'Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche deGli italiani' : Se prendiamo in considerazione le problematiche che questo nostro mondo deve affrontare, ritroviamo in Martin Luther King un esempio di impegno non violento contro il razzismo e la discriminazione. ...

Piazza Grande - Gentiloni : "Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche deGli italiani" : Se prendiamo in considerazione le problematiche che questo nostro mondo deve affrontare, ritroviamo in Martin Luther King un esempio di impegno non violento contro il razzismo e la discriminazione. ...

Piazza Grande - Gentiloni : “Il Pd deve cambiare strada. Il governo manda in fumo le fatiche deGli italiani” : All’ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, è in corso la convention Piazza Grande promossa da Nicola Zingaretti che, proprio oggi, lancia la sua candidatura al congresso Pd. In prima fila spicca la presenza dell’ex premier, Paolo Gentiloni che, con la sua presenza vuole lanciare un chiaro messaggio in vista delle primarie. Il governo Lega-...

Influenza - quanto costerà aGli italiani? Gli esperti confermano : “Come una piccola manovra finanziaria” : Ogni anno l’Influenza e i virus ‘cugini’ costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. Lo dimostrano i dati del primo studio nazionale che ha valutato i costi di queste patologie per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn. La prossima stagione Influenzale è stata definita “di intensità media” dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati. A questi si aggiungeranno gli ...

Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti Gli italiani in gara domenica 14 ottobre. Programma - orari e tv : domenica 14 ottobre è in Programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di domenica 14 ottobre alle Olimpiadi ...

Sondaggi politici Ipsos : in calo Gli italiani che hanno nostalgia della Lira : ...Da sottolineare a questo punto che il 54% degli italiani pensa che il governo debba trovare un accordo con l'Ue sulla concessione di maggiore flessibilità ma senza mettere a repentaglio l'economia. ...

LODI - BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA/ Sindaca leghista : scuolabus e pranzo solo per i fiGli di italiani : LODI, BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Nando Pagnoncelli - il sondaggio che fa tremare Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Gli italiani vogliono l'euro : Opinioni, continua il sondaggista, che 'risultano chiaramente influenzate dall'appartenenza politica - gli elettori della maggioranza sono in larga misura refrattari alle preoccupazioni europee, ...

Le Monde : "Bruxelles teme lo scontro con Roma. Alcuni contano sui mercati per piegare Gli italiani" : "Bruxelles teme uno scontro con l'Italia" titola su tutta la prima pagina il quotidiano Le Monde, spiegando che "se mantiene un deficit del 2,4% del Pil, Bruxelles dovrà 'chiedere spiegazioni' al governo di Giuseppe Conte. Nel caso di rifiuto, gli europei possono teoricamente reclamare un nuovo progetto di bilancio, un'eventualità che finora non si è mai verificata. Alcuni, a Bruxelles, contano sui mercati per far piegare ...

DIRETTA / Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv : il gruppo controlla - 4 italiani fra Gli 8 fuggitivi : DIRETTA Giro di Lombardia 2018 streaming video e tv: percorso, orario e vincitore dell’ultima grande classica della stagione del ciclismo (oggi 13 ottobre)(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 12:20:00 GMT)