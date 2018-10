Gli abusi del Fisco Se la vita è una tassa

Salvini pronto a sgomberare Gli abusivi che hanno aggredito Stefania Petyz di Striscia La Notizia : Salvini si dice pronto ad intervenire contro gli abusivi che hanno aggredito l’inviata di Striscia La Notizia Gli abusivi che pochi giorni hanno hanno aggredito Stefania Petyx e la sua troupesaranno sgomberati al più presto. Una promessa, quella che arriva dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che già pochi giorni fa aveva annunciato la stessa misura dopo un servizio andato in onda, sempre di Striscia e sempre della Petyx, a ...

Salvini : 'Sgomberare Gli inquilini abusivi a Palermo - io sono pronto' : "Pochi giorni fa, in un immobile comunale a Palermo, gli inquilini abusivi hanno aggredito Stefania Petyx di 'Striscia la Notizia'. Le era già successa una cosa simile a Catania. Nel servizio abbiamo ...

Pedofilia - Papa dimette due vescovi cileni dallo stato clericale. E con Echenique parla deGli abusi del clero : Hanno parlato della “dolorosa piaga degli abusi contro i minori” nel clero e del tema dell’accoglienza ai migranti, in un incontro che si è svolto stamattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Papa Francesco ha ricevuto il presidente cileno Sebastián Piñera Echenique, che ha poi incontrato il segretario di stato Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Richard Gallagher. Un incontro che avviene dopo la ...

Caso Cucchi - in arrivo un vademecum e un maxi evento alla Sapienza contro Gli abusi in divisa : "È una notizia dal valore incommensurabile", Riccardo Bucci avvocato di Alterego - Fabbrica dei diritti, associazione per l'informazione sui diritti e denuncia degli abusi, commenta così le ultime dichiarazioni di Francesco Tedesco che portano il processo Cucchi ad un punto di svolta. "Cambia la storia dei processi d'Italia, accende la luce sugli abusi in divisa - continua il legale - sono dichiarazioni fondamentali". Bucci ha la ...

Simone Biles : «Parlare deGli abusi di Nassar mi ha fatto sentire più forte» : Il ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesIl ritorno di Simone BilesNon solo Hollywood è cambiata dall’inizio del #MeToo. Anche ...

Il Decreto Genova condona Ischia : “La ricostruzione post sisma 2017 sana le case abusive costruite daGli anni Ottanta” : Nel Decreto su Genova spunta una sanatoria edilizia che consentirebbe di definire pratiche per nuovi condoni nell’isola di Ischia pendenti dagli anni Ottanta (e con le regole degli anni Ottanta), collegandoli alla ricostruzione post sisma del 2017. Questi edifici, che per le norme vigenti sono abusivi, non solo verrebbero sanati ma avrebbero il completo rimborso dallo Stato per la ricostruzione. Una sanatoria che, nei giorni scorsi, i Verdi ...

Detroit - 123 bambini rapiti per farne schiavi sessuali/ Abusi e traffico di minori choc neGli Usa : Una operazione su larga scala della polizia di Detroit ha portato alla liberazione di 123 minori rapiti da trafficanti che li sfruttavano nei commerci sessuali(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:48:00 GMT)

Mercatini della "monnezza" a Napoli : la polizia li sgombera - ma Gli abusivi tornano dopo 10 minuti : La statua di Garibaldi svetta sull"omonima piazza. Sotto, i mercanti della "monnezza" non smettono di andare avanti e indietro con carrettini carichi di mercanzia raccattata dai rifiuti. Sono alla ricerca continua di un marciapiede dove esporre quei prodotti sudici e puzzolenti da vendere in cambio di pochi spiccioli. Si muovono tra piazza Garibaldi e le strade della Ferrovia e del Vasto, e dove non vedono poliziotti e carabinieri si fermano. ...

Striscia la Notizia - aggredita Stefania Petyx daGli abusivi : Questa mattina, l'inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx e la sua troupe hanno subito un'aggressione a Palermo mentre registravano un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe ...

QueGli abusi in sagrestia dopo la scuola : “Ma per i giudici a 14 anni ero consenziente” : Dai 13 ai 16 anni, Giada, oggi 23enne di Portocannone (Campobasso) è stata vittima di abusi da don Marino Genova, ex parroco della chiesa SS. Pietro e Paolo. Per i giudici don Marino è colpevole, ma solo per i due mesi precedenti al 14esimo compleanno di Giada, quando sarebbe diventata automaticamente 'consenziente'. Per i successivi due anni di abusi è stata chiesta l'archiviazione.Continua a leggere

Roma - sgomberata casa occupata abusivamente daGli Spada a Ostia : Roma, 9 ott., askanews, - Ad Ostia, lul litorale di Roma, nuovo sgombero di un'abitazione abitata da appartenti al clan Spada. Lo sgombero è avvenuto in Via Forni, dove la famiglia di Silvano Spada, ...

Eletti col Pd nel centro deGli abusivi : Al centrodestra la cosa non va giù: tre esponenti delle istituzioni in un centro sociale (Aldo dice) che occupa uno stabile abusivamente. "Quantomeno imprudente e inopportuno" commenta Marco Anguissola, consigliere municipale di Forza Italia. I tre sono Alessandro Giungi, consigliere comunale del Pd, Fabio Galesi, presidente del Consiglio comunale di Zona 8 (sempre Pd) e Simone Zambelli, presidente del Municipio 8 (Sinistra per Milano). "Questa ...

Lido abusivo con annesso parcheggio realizzato in area demaniale : in manette un uomo e i fiGli