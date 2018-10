Giudice del lavoro | ' Savt in Elca Verres è sindacato di comodo'

Scandalo in Belgio per la combine di alcune gare : il tecnico del Club Brugge davanti al Giudice : L’indagine sulla combine di alcune gare del campionato belga prosegue: l’allenatore del Club Brugge Ivan Leko è apparso davanti a giudice un giorno dopo essere stato arrestato. Il quarantenne croato è stato uno dei numerosi interrogati della giornata di mercoledì in un’indagine approfondita dell’ufficio del procuratore federale belga. In tutta Europa sono stati effettuati 57 raid di polizia, 44 dei quali in Belgio ...

Genova - il Giudice riapre la strada sotto il moncone del ponte Via libera alle linee ferroviarie : Via 30 Giugno, la strada sotto ponte Morandi, può riaprire con una strettoia. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del commissario per l'emergenza e presidente...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : stangata per Schiavi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione ...

Serie A - il responso del Giudice sportivo : multa per Correa : La Lega Calcio, tramite un comunicato, ha reso noto il responso del giudice sportivo riguardo gli squalificati nell’ultima giornata di campionato. Due giocatori sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta del terzino brasiliano Rogerio, espulso in occasione di Napoli-Sassuolo, e del difensore della SPAL Felipe che è stato ammonito contro l’Inter ed era già diffidato. […] L'articolo Serie A, il responso del ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il Sostituto giudice sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di ...

Simonetta D'Alessandro : chi era il Giudice dietro i 32 arresti del clan Spada : Con il suo impiego presso la X Sezione penale del Tribunale di Roma ha siglato alcune pagine importanti della cronaca giudiziaria nazionale. Ultima, l'autorizzazione ai 32 arresti che avrebbero ...

Trovata morta in casa il Giudice Simonetta D’Alessandro. Aveva 58 anni e autorizzò gli arresti del clan Spada : Simonetta D’Alessandro Trovata morta in casa. A lanciare l’allarme è stato il figlio che non la sentiva da qualche ora. Così nella giornata di sabato pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in un appartamento in Passeggiata di Ripetta dove hanno trovato senza vita il magistrato Simonetta D’Alessandro, 58 anni, da qualche mese presidente della X Sezione penale del tribunale a piazzale Clodio, ma prima giudice per le ...

Lodo Guenzi Giudice di X Factor - i fan dello Stato Sociale attaccano : «Incoerente». Lui : «Siate con me - sarà bello» : Lodo Guenzi giudice di X Factor 2018 al posto di Asia Argento, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Leggo.it . Lodo Guenzi , cantante de Lo Stato Sociale, ha occupato il posto lasciato ...

Lodo Guenzi a X Factor - le motivazioni del cantautore di Nasci rockstar - muori Giudice a un talent show : Poco più di un anno fa l'idea di Lodo Guenzi a X Factor sembrava scontrarsi con le posizioni critiche del cantautore de Lo Stato Sociale nei confronti dei talent tutti. Posizioni che oggi stridono con la scelta del cantautore di accettare di sostituire Asia Argento nella fase live della dodicesima edizione, al via dal prossimo 25 ottobre per 8 puntate, Nel marzo del 2017, presentando l'album Amore, lavoro e altri miti da sfatare, la band ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : provvedimento nei confronti di Gasperini : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di ...