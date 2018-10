Giro di Turchia 2018 | Sam Bennett dominante nell’ultima tappa | Prades si aggiudica la

Giro di Turchia 2018 : trionfo di José Alvaro Hodeg nella quinta tappa - Lutsenko guida la generale su Ulissi : Sempre e comunque Quick-Step Floors. Lo squadrone belga continua a macinare vittorie su vittorie anche in questo finale di stagione: sono 71 i trionfi, con l’ultimo arrivato pochi minuti fa dal Giro di Turchia. nella quinta tappa della corsa World Tour in terra turca, nella frazione partita da Selçuk e giunta in quel di Manisa a spuntarla è stato il colombiano José Alvaro Hodeg in una volata dominata. Ancora una volta, dunque, la ...

Giro di Turchia 2018 - Alexey Lutsenko vince la tappa regina. Beffato Diego Ulissi in volata : Alexey Lutsenko ha vinto la quarta tappa del Giro di Turchia 2018, la frazione regina di 207 chilometri da Mamaris a Selçuk. Il kazako ha trionfato in una volata ristretta, battendo il nostro Diego Ulissi, lo spagnolo Eduard Prades e il britannico James Knox. L’uomo dell’Astana ha così indossato la maglia di leader con quattro secondi di margine nei confronti del toscano della UAE Emirates, oggi protagonista di uno sprint troppo ...

Ciclismo - Giro di Turchia 2018 : ancora un successo per Bennett - completano il podio Richeze e Degenkolb : È lui il più forte tra i velocisti al Giro di Turchia 2018, Sam Bennett ha vinto praticamente ogni volata. Nella prima tappa è arrivato secondo sorpreso dall’azione di Maxi Richeze, ieri e oggi doppia vittoria senza lasciare scampo agli avversari. Stavolta i primi battuti sono stati lo stesso Richeze e il tedesco John Degenkolb. Il corridore della Bora-hansgrohe allunga in classifica generale portando il suo vantaggio a 12” su ...

Giro di Turchia 2018 : Sam Bennett si impone nella seconda tappa e diventa leader. Buon terzo posto per Simone Consonni : Sam Bennett trionfa in volata nella seconda tappa del Giro di Turchia e va a vestire la maglia di leader. Il 27enne irlandese della BORA – Hansgrohe si è imposto nettamente sul traguardo di Antalya, battendo il colombiano Álvaro José Hodeg e il nostro Simone Consonni, che coglie un brillante terzo posto. Tutta la corsa è stata caratterizzata da una fuga di quattro corridori, che è stata ripresa a 10 km dal traguardo. Gli attaccanti di giornata ...

Giro di Turchia 2018 : Richeze anticipa i velocisti e vince - Bennett fa sua la volata di gruppo davanti a Drucker. 6° Consonni : Nonostante la caduta del favorito assoluto della prima tappa del Giro di Turchia, Fernando Gaviria, a 5 km dal traguardo, la Quick-Step Floors trova lo stesso la vittoria grazie alla giocata di anticipo dell’argentino Richeze, che beffa i velocisti di pochi metri e giunge all’arrivo con le braccia al cielo. La volata dei battuti, invece, la porta a casa l’irlandese della Bora-Hansgrohe, Sam Bennett, il quale regola il ...